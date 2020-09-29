Андрей ПАВЕЛКО: «Каденко в будущем будет нужна поддержка всех клубом»

Сегодня клубы Первой и Второй лиг на конференции ПФЛ выбрали нового президента, которым стал Александр Каденко.

Нового президента поздравил с назначением президент УАФ Андрей Павелко.

«Единогласная поддержка Александра Каденко - заслуга его длительной работы по развитию аматорского футбола. Я уверен, что он свой опыт, успешность и эффективность в украинском футболе перенесет и на профессиональный футбол. Я уверен, что ему в дальнейшем нужна поддержка всех клубов. Потому что представитель клубов должен быть прямым мостиком к решению вопросов и отстаиванию их интересов», - сказал Павелко.