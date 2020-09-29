Андрей ПАВЕЛКО: «Каденко в будущем будет нужна поддержка всех клубом»

Президент УАФ поддержал нового президента ПФЛ

  • 29.09.2020 17:33
  • 478 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Каденко в будущем будет нужна поддержка всех клубом»
© Facebook. Андрей Павелко

Сегодня клубы Первой и Второй лиг на конференции ПФЛ выбрали нового президента, которым стал Александр Каденко.

Нового президента поздравил с назначением президент УАФ Андрей Павелко.

«Единогласная поддержка Александра Каденко - заслуга его длительной работы по развитию аматорского футбола. Я уверен, что он свой опыт, успешность и эффективность в украинском футболе перенесет и на профессиональный футбол. Я уверен, что ему в дальнейшем нужна поддержка всех клубов. Потому что представитель клубов должен быть прямым мостиком к решению вопросов и отстаиванию их интересов», - сказал Павелко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.09.2020 18:04
    0
    Маю надію, що нова людина наведе порядок в цій коррумпованій організації, під назвої ПФЛ України. Це буде майже неможливо зробиті, але Каденку треба спробувати, тим паче, що павелку не так багато часу залишилось красти гроші в українському футболі. Давайте побажаємо Олександру наснаги та вдачі в цій важкій роботі.
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.09.2020 17:36
    +1
    Намек на откаты от всех клубов?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.09.2020 17:36
    +1
    Намек на откаты от всех клубов?
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.09.2020 18:04
    0
    Маю надію, що нова людина наведе порядок в цій коррумпованій організації, під назвої ПФЛ України. Це буде майже неможливо зробиті, але Каденку треба спробувати, тим паче, що павелку не так багато часу залишилось красти гроші в українському футболі. Давайте побажаємо Олександру наснаги та вдачі в цій важкій роботі.
    Ссылка
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