Андрей ВОРОБЕЙ: «Динамо сделает акцент на оборону»

Экс-игрок сборной Украины верит в победу киевлян над «Гентом»

  • 29.09.2020 17:05
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Динамо сделает акцент на оборону»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Известный в прошлом футболист Андрей Воробей дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Гент».

«В Киеве, думаю, будет другая игра. Соперники уже хорошо знают друг друга. «Гент», считаю, не ожидал от «Динамо» такой игры на своем поле. Мячом больше владели киевляне, хотя до этого мы видели, что подопечные Мирчи Луческу в серьезных матчах действуют скорее от обороны. В известной мере гости удивили хозяев, скажем так, наглостью.

Теперь «Генту» нужно раскрываться, ведь забивать нужно как минимум два мяча. Посмотрим, как качественно сыграет бельгийская атака при отсутствии Романа Яремчука и Романа Безуса. Хотя не думаю, что подопечные Вим де Деккера с первых минут попытаются зажать «Динамо». Соперник обнажит тылы, если в первом тайме не сможет забить.

План игры «бело-синих» покажут первые минуты, но мне все-таки кажется, что акцент будет сделан на оборону. Динамовцы попытаются насытить защиту и среднюю линию, чтобы не дать противнику проводить быстрые атаки.

Однако спрогнозирую победу «Динамо», которое в последних матчах забивает минимум два мяча. В свою очередь «Гент» за свои старания будет вознагражден только одним голом. Поэтому - 2:1», - сказал Воробей.

Матч «Динамо» - «Гент» состоится 29 сентября на НСК «Олимпийский». Начало в 22:00. В первом матче «Динамо» победило со счетом 2:1. 

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