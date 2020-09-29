Бьелла. Илья Марченко уступает в первом круге турнира

Украинский теннисист Илья Марченко на старте турнира в Италии проиграл Денису Истомину в двух сетах - 6:7, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 50 минут.

Для представителя Узбекистана это был первый поединок после возобновления теннисного сезона. Для Марченко - второй. Ранее Илья уступил на старте квалификации Ролан Гаррос.