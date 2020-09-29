Бьелла. Илья Марченко уступает в первом круге турнира

Марченко проиграл Денису Истомину

  • 29.09.2020 16:25
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
Бьелла. Илья Марченко уступает в первом круге турнира
© btu.org.ua

Украинский теннисист Илья Марченко на старте турнира в Италии проиграл Денису Истомину в двух сетах - 6:7, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 50 минут.

Для представителя Узбекистана это был первый поединок после возобновления теннисного сезона. Для Марченко - второй. Ранее Илья уступил на старте квалификации Ролан Гаррос.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 29.09.2020 16:43
    -1
    Он хотя бы один матч в году выигрывает сейчас?
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