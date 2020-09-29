Бьелла. Илья Марченко уступает в первом круге турнира

Украинский теннисист Илья Марченко на старте турнира в Италии проиграл Денису Истомину в двух сетах - 6:7, 2:6.
Матч продолжался 1 час и 50 минут.
Для представителя Узбекистана это был первый поединок после возобновления теннисного сезона. Для Марченко - второй. Ранее Илья уступил на старте квалификации Ролан Гаррос.
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Источник — Sport.ua
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