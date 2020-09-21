Ролан Гаррос. Марченко вылетел из квалификации

Сегодня Илья Марченко в первом раунде квалификации Ролан Гаррос встречался с Янником Маденом. Украинец потерпел поражение в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 3 минуты.
Квалификация. 1-й раунд
Янник Маден (Германия) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 6:2, 6:1
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Источник — Sport.ua
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