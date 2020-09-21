Илья Марченко – Янник Маден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 21 сентября, украинский теннисист Илья Марченко (№208 ATP) стартует на Открытом чемпионате Франции по теннису.



Соперником Марченко по стартовому поединку квалификации будет немец Янник Маден (№152 ATP). Встреча состоится четвертым запуском на корте №4 после матча Болт – Ммо. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой встречались два раза, счет ничейный.



В следующем раунде квалификации победитель сразится с Тацума Ито из Японии (№ 165 ATP) или Николой Милоевичем з Сербии (№143 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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