«Александрия» на стадионе «Ника» принимает «Ингулец» в поединке 1/16 финала Кубка Украины. Матч состоится 30.09.2020. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на клубном YouTube канале «Алкександрии».
«Александрия» — «Ингулец». Прогноз и анонс на матч квалификации 1/16 финала Кубка Украины.
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Клим Лавренюк, Sport.ua
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