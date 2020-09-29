Сергей ПАЛКИН: «В Шахтере происходит перезагрузка»

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин рассказал о победе над «Олимпиком», отсутствии зрителей, предстоящей Лиге чемпионов, игре Корниенко и перспективах Вьюнника.

– Ваши впечатления от поединка с «Олимпиком»?

– Очень понравился второй тайм. Я считаю, что это наша игра. Если бы мы все время играли в таком темпе, с такой скоростью, с такими моментами, счет был бы намного больше. В целом матч понравился. Очень важная для нас победа с точки зрения общекомандной психологии, потому что до этого была ничья и настроение, естественно, не очень. Важно было переломить этот момент. Считаю, дальше будет намного легче и мы вернемся на свой путь.

– Первый гол был забит с передачи Виктора Корниенко. Как вам игра левого защитника? Оправдывает ли ожидания?

– Если проанализировать все матчи, которые он провел, даже предыдущий с «Рухом», – он был одним из сильнейших. Корниенко оправдывает ожидания и показывает в самом деле очень хорошую игру. Более того, он смелый во всех действиях, видно, что он достаточно силен психологически. Думаю, в нашей команде его ждет большое будущее. С «Олимпиком» он тоже очень понравился – не только из-за голевой передачи, а благодаря футболу, который показывает.

– Воспитанник «Шахтера» Коваленко забил 20-й гол в УПЛ. Как вы считаете, возможно, стоит больше подключать молодых игроков к стартовому составу?

– Я считаю, что у нас такое время, когда в команде происходит своего рода перезагрузка. В нашей ситуации чем больше мы будем привлекать молодых футболистов, тем лучше, тем быстрее пройдет переходный период, на котором сегодня находимся. Тете, Фернандо, Маркос Антонио, Коваленко, Корниенко – за этими ребятами будущее. За шансы они отблагодарят нас своим уровнем игры, который будут показывать.

– Три матча в неделю – это тяжело для команды психологически и физически?

– Естественно, физически тяжело. Но не стоит забывать, что впереди у нас Лига чемпионов, – там будет такая же ситуация. В футболе это нормально. Мы должны сделать все для того, чтобы команда физически выдерживала такой темп и показывала хорошую игру. Не считаю это какими-то оправданиями для того, чтобы показывать негативный результат или плохую игру. Мы должны показывать тот уровень игры «Шахтера», который ожидают все наши болельщики. И, повторюсь, физически должны быть очень сильны. Когда порядок с физикой, когда мы включаем скорость, то показываем совсем другой темп и уровень игры, а нашему сопернику невероятно сложно подстраиваться под такой футбол.

– Поединок с «Олимпиком» проходил все еще без зрителей. Насколько для «Шахтера» важна поддержка трибун?

– Вы же понимаете, что матч без зрителей больше похож на тренировку. Футболисты тоже это чувствуют. Нет такого уровня давления. Я был на игре с «Рухом» во Львове: это совсем другое чувство. Честно говоря, уже даже отвыкаешь от таких эмоций, которые есть на стадионе. Болельщики помогают команде побеждать. И «Рух» показал результат во многом благодаря болельщикам. Печально, что у нас такая ситуация, когда одни клубы играют с болельщиками, а другие – без. Болельщик – 12-й игрок, который оказывает команде очень большую поддержку.

– Богдан Вьюнник забил пять мячей в матче молодежного состава. Что можете сказать о его игре?

– Прежде всего хочу поздравить его, потому что парень в каждой игре забивает! Насколько я помню, в четырех турах у него девять голов. Тренерский штаб первой команды очень следит за эволюцией этого футболиста. Думаю, в ближайшее время мы однозначно пригласим Вьюнника в первую команду. На сегодня у него потенциал топ-нападающего. Дай Бог, чтобы такой же уровень он показывал и в первой команде, когда он туда прибудет. Но я уверен в нем, потому что он на самом деле очень и очень сильный футболист.