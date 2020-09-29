Артем КРАВЕЦ: «В Динамо работал как никогда в жизни»

В киевском клубе украинский форвард старался выжать из себя максимум

  • 29.09.2020 12:00
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Артем КРАВЕЦ: «В Динамо работал как никогда в жизни»
© Sport.ua. Артем Кравец

31-летний украинский нападающий Артем Кравец рассказал о том, почему решил перейти из киевского «Динамо» в турецкий «Коньяспор».

«Хотел бы подытожить, чтобы не было никаких домыслов, мыслей и придумываний. Не понимаю, почему многих не устраивает причина, которая есть на самом деле. Я просто хотел играть и получать больше игрового времени. В «Динамо» же ставка делается на молодых исполнителей, и в этом нет ничего такого.

Все домысли о том, что я был на тренировках худшим, – меня это очень обижает. Я так не работал, наверное, никогда в жизни. Я работал, старался все выполнять, слушал требования тренерского штаба. Я пытался воспринимать каждую деталь и работать больше, чем на максимуме.

Фотография с данными по тренировке? Я наткнулся на нее и опубликовал. Возможно, в какой-то мере это был эмоциональный порыв. Я не хочу, чтобы мое имя и то, что я делаю, очерняли», — отметил Кравец.

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Источник — Футбол 1/2/3

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