Артем КРАВЕЦ: «Сделаю все, чтобы вернуться в сборную Украины»

Форвард «Коньяспора» не оставляет надежд снова надеть футболку национальной команды

  • 29.09.2020 11:26
  • 790 просмотров
  • 5 комментариев
Артем КРАВЕЦ: «Сделаю все, чтобы вернуться в сборную Украины»
© twitter.com/konyaspor

31-летний форвард, сменивший недавно «Динамо» на «Коньяспор», в первом же матче за турецкий клуб забил два мяча и сделал голевую передачу. Кравец не скрывает, что ушел из «Динамо» через месяц после возвращения в клуб, чтобы получать больше игровой практики и вернуться в сборную Украины.

«Я к этому отношусь философски. Я очень люблю приезжать в национальную сборную, это однозначно. Рад видеть всех ребят, я очень уважаю тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем. Скажу только одно: я все сделаю для того, чтобы вернуться в сборную, помогать команде. Но даже если этого не произойдет, то так должно и быть. Я всегда всей душой буду поддерживать национальную команду».

«Есть ли надежда вернуться в сборную? Главное – играть, показывать хорошую игру. А там пусть оценивают другие. Уверен, что никому не гарантировано место в сборной. Нужно играть в футбол и показывать, что ты достоин этого. Если ты будешь показывать уровень, который соответствует сборной, то почему нет», - сказал Кравец.

Последний матч за сборную Украины Артем Кравец провел 7 июня 2019 года, выйдя на замену в поединке с Сербией (5:0).

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 11:38
    +1
    D.Lanskoy, 29.09.2020 11:36
    Просто у Шевы есть помоложе и получше, тот же Яремчук. Кравец действительно, разве что освежить, выйдя на замену.
    Я б уже ставку делал на супрягу да Яремчук, а все эти наши нафталины ... ну ещё б милю дернули с пенсии или зозулю с его убийственной статистикой
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 11:37
    +2
    alefteev77, 29.09.2020 11:33
    Артем ... в турецкий чемпионат едут доигрывать карьеру или за деньгами, которые там обычно не все платят.
    Амбициозные игроки едут в Италию, Германию, Испанию, Англию, да ту же Бельгию или Австрию.
    Хотя если вы станете одним из лучших бомбардиров в Турции - то может быть на вас обратят внимание. Украинский футбол - это сплошные договорняки. Там профессионализма и честности 10%.
    Единственное на чем можно ещё выехать было, то что форвардов по сути нет сейчас да и старый бразила что-то не оч вписывается пока что, ну а если б Кравец клепал пусть и у турков то вполне мог бы и основным быть, но что-то он опомнился поздно, скоро завершать уже, а он в сборную нацелился
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 29.09.2020 11:36
    +1
    Alex86 1, 29.09.2020 11:30
    учитывая как шева лоббирует шахтарских игроков, то шансов практически нет, хотя на замену разве что
    Просто у Шевы есть помоложе и получше, тот же Яремчук. Кравец действительно, разве что освежить, выйдя на замену.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 11:33
    +1
    Артем ... в турецкий чемпионат едут доигрывать карьеру или за деньгами, которые там обычно не все платят.
    Амбициозные игроки едут в Италию, Германию, Испанию, Англию, да ту же Бельгию или Австрию.
    Хотя если вы станете одним из лучших бомбардиров в Турции - то может быть на вас обратят внимание. Украинский футбол - это сплошные договорняки. Там профессионализма и честности 10%.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 11:30
    +1
    учитывая как шева лоббирует шахтарских игроков, то шансов практически нет, хотя на замену разве что
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 11:37
    +2
    alefteev77, 29.09.2020 11:33
    Артем ... в турецкий чемпионат едут доигрывать карьеру или за деньгами, которые там обычно не все платят.
    Амбициозные игроки едут в Италию, Германию, Испанию, Англию, да ту же Бельгию или Австрию.
    Хотя если вы станете одним из лучших бомбардиров в Турции - то может быть на вас обратят внимание. Украинский футбол - это сплошные договорняки. Там профессионализма и честности 10%.
    Единственное на чем можно ещё выехать было, то что форвардов по сути нет сейчас да и старый бразила что-то не оч вписывается пока что, ну а если б Кравец клепал пусть и у турков то вполне мог бы и основным быть, но что-то он опомнился поздно, скоро завершать уже, а он в сборную нацелился
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 11:38
    +1
    D.Lanskoy, 29.09.2020 11:36
    Просто у Шевы есть помоложе и получше, тот же Яремчук. Кравец действительно, разве что освежить, выйдя на замену.
    Я б уже ставку делал на супрягу да Яремчук, а все эти наши нафталины ... ну ещё б милю дернули с пенсии или зозулю с его убийственной статистикой
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 29.09.2020 11:36
    +1
    Alex86 1, 29.09.2020 11:30
    учитывая как шева лоббирует шахтарских игроков, то шансов практически нет, хотя на замену разве что
    Просто у Шевы есть помоложе и получше, тот же Яремчук. Кравец действительно, разве что освежить, выйдя на замену.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 11:33
    +1
    Артем ... в турецкий чемпионат едут доигрывать карьеру или за деньгами, которые там обычно не все платят.
    Амбициозные игроки едут в Италию, Германию, Испанию, Англию, да ту же Бельгию или Австрию.
    Хотя если вы станете одним из лучших бомбардиров в Турции - то может быть на вас обратят внимание. Украинский футбол - это сплошные договорняки. Там профессионализма и честности 10%.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 11:30
    +1
    учитывая как шева лоббирует шахтарских игроков, то шансов практически нет, хотя на замену разве что
    Ссылка
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