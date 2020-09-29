Артем КРАВЕЦ: «Сделаю все, чтобы вернуться в сборную Украины»

31-летний форвард, сменивший недавно «Динамо» на «Коньяспор», в первом же матче за турецкий клуб забил два мяча и сделал голевую передачу. Кравец не скрывает, что ушел из «Динамо» через месяц после возвращения в клуб, чтобы получать больше игровой практики и вернуться в сборную Украины.

«Я к этому отношусь философски. Я очень люблю приезжать в национальную сборную, это однозначно. Рад видеть всех ребят, я очень уважаю тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем. Скажу только одно: я все сделаю для того, чтобы вернуться в сборную, помогать команде. Но даже если этого не произойдет, то так должно и быть. Я всегда всей душой буду поддерживать национальную команду».

«Есть ли надежда вернуться в сборную? Главное – играть, показывать хорошую игру. А там пусть оценивают другие. Уверен, что никому не гарантировано место в сборной. Нужно играть в футбол и показывать, что ты достоин этого. Если ты будешь показывать уровень, который соответствует сборной, то почему нет», - сказал Кравец.

Последний матч за сборную Украины Артем Кравец провел 7 июня 2019 года, выйдя на замену в поединке с Сербией (5:0).