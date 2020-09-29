Александр ГЛАДКИЙ: «Я пришел не бить рекорды, а помогать Заре»

Форвард «Зари» – о попадание в топ-10 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины

  • 29.09.2020 10:49
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Александр ГЛАДКИЙ: «Я пришел не бить рекорды, а помогать Заре»
© Footboom

Нападающий луганской «Зари» Александр Гладкий прокомментировал победу над «Львовом» (5:0) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы снова показали, за что любят Зарю. За агрессивный футбол, за атакующий футбол. Мы это продемонстрировали. Я считаю, получили заслуженные три очка. Счет не отражает того, что было на поле. Было довольно тяжело. Львов - хорошая команда. Но так сложилось, что мы в начале реализовали практически все моменты, которые у нас были. И уже спокойно потом играли дальше.

Мой дубль? Я говорил раньше и повторю еще раз: для меня всегда были на первом месте результаты команды. Я пришел не бить рекорды, а помогать Заре, как могу», - сказал Гладкий.

Ранее сообщалось, что Александр Гладкий вошел в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины.

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Источник — Футбол 1/2/3

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