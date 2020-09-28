Александр Гладкий вошел в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины

Сделав дубль в матче со «Львовом» (5:0), Александр Гладкий с 86 голами вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины, обойдя Тимерлана Гусейнова. 42 мяча он забил за «Шахтер», 23 - за «Карпаты», 14 - за «Харьков», по 2 - за «Днепр», «Черноморец» и «Зарю», 1 - за «Металлист».

Отличился в 4-м туре и еще один топовый бомбардир - Жуниор Мораес. В поединке с «Олимпиком» он забил 97-й мяч в УПЛ, в том числе 40-й за «Шахтер», и, можно сказать, вплотную подошел к гроссмейстерской сотне, которая ранее покорилась только четырем игрокам. Между тем Мораес довел счет своих голов за украинские команды до 125, став 8-м футболистом, достигшим этого рубежа за годы независимости. Помимо УПЛ, он 21 раз поражал ворота соперников в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины