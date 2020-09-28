Александр Гладкий вошел в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины

Жуниору Мораесу осталось забить всего три мяча, чтобы стать «сотником» УПЛ

  • 28.09.2020 16:01
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Александр Гладкий вошел в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины
© ФК Заря

Сделав дубль в матче со «Львовом» (5:0), Александр Гладкий с 86 голами вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины, обойдя Тимерлана Гусейнова. 42 мяча он забил за «Шахтер», 23 - за «Карпаты», 14 - за «Харьков», по 2 - за «Днепр», «Черноморец» и «Зарю», 1 - за «Металлист».

Отличился в 4-м туре и еще один топовый бомбардир - Жуниор Мораес. В поединке с «Олимпиком» он забил 97-й мяч в УПЛ, в том числе 40-й за «Шахтер», и, можно сказать, вплотную подошел к гроссмейстерской сотне, которая ранее покорилась только четырем игрокам. Между тем Мораес довел счет своих голов за украинские команды до 125, став 8-м футболистом, достигшим этого рубежа за годы независимости. Помимо УПЛ, он 21 раз поражал ворота соперников в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины

 

 

Клубы (голы)

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)

124

341

0,36

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (10), Динамо (113)

123

261

0,47

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр (68)

111

230

0,48

4.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (80), Днепр (12), Арсенал (9),

105

315

0,33

 

 

Металлист (4)

 

 

 

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

99

228

0,43

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (40)

97

175

0,55

7.

Александр ГАЙДАШ

Таврия (85), Металлург М (10)

95

259

0,37

8.

Марко ДЕВИЧ

Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)

90

219

0,41

9.

Сергей МИЗИН

Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),

90

342

0,26

 

 

ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7),

 

 

 

 

 

Металлист (8)

 

 

 

10.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42),

86

303

0,28

 

 

Днепр (2), Карпаты (23), Черноморец (2), Заря (2)

 

 

 
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.09.2020 16:29
    0
    До 7 места может и в этом сезоне добраться!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.09.2020 16:29
    0
    До 7 места может и в этом сезоне добраться!
    Ссылка
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