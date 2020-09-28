Александр Гладкий вошел в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины

Сделав дубль в матче со «Львовом» (5:0), Александр Гладкий с 86 голами вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины, обойдя Тимерлана Гусейнова. 42 мяча он забил за «Шахтер», 23 - за «Карпаты», 14 - за «Харьков», по 2 - за «Днепр», «Черноморец» и «Зарю», 1 - за «Металлист».
Отличился в 4-м туре и еще один топовый бомбардир - Жуниор Мораес. В поединке с «Олимпиком» он забил 97-й мяч в УПЛ, в том числе 40-й за «Шахтер», и, можно сказать, вплотную подошел к гроссмейстерской сотне, которая ранее покорилась только четырем игрокам. Между тем Мораес довел счет своих голов за украинские команды до 125, став 8-м футболистом, достигшим этого рубежа за годы независимости. Помимо УПЛ, он 21 раз поражал ворота соперников в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.
Топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины
|
|
|
Клубы (голы)
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)
|
124
|
341
|
0,36
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (10), Динамо (113)
|
123
|
261
|
0,47
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр (68)
|
111
|
230
|
0,48
|
4.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (80), Днепр (12), Арсенал (9),
|
105
|
315
|
0,33
|
|
|
Металлист (4)
|
|
|
|
5.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
99
|
228
|
0,43
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (40)
|
97
|
175
|
0,55
|
7.
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия (85), Металлург М (10)
|
95
|
259
|
0,37
|
8.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)
|
90
|
219
|
0,41
|
9.
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),
|
90
|
342
|
0,26
|
|
|
ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7),
|
|
|
|
|
|
Металлист (8)
|
|
|
|
10.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42),
|
86
|
303
|
0,28
|
|
|
Днепр (2), Карпаты (23), Черноморец (2), Заря (2)
|
|
|
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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