ШЕПЕЛЕВ: «Отсутствие Яремчука и Безуса – это только плюс для Динамо»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».

- Победа на выезде (2:1) позволит вам чувствовать себя спокойнее в домашнем поединке?

- Это прекрасный результат, но все равно нужно показать на «Олимпийском» свою лучшую игру. Думаю, спокойствия точно не будет, потому что сопернику терять нечего – гости будут атаковать, а нам важно взять игру под контроль.

- В ответном матче не сможет сыграть Безус из-за дисквалификации, Яремчук также не приехал в Киев. Это существенные потери для бельгийцев?

- Думаю, это ключевые исполнители в составе соперника. Поэтому для «Динамо», конечно, их отсутствие – это только плюс.

- В ответном матче будете стремиться забить еще, чтобы закрепить свое преимущество, или действовать осторожно, чтобы не допустить ошибок и не пропустить самим?

- Все зависит от установки, которую даст нам тренер перед матчем. Как он скажет, так и будет на поле, – сказал Шепелев.

Напомним, Безус пропустит матч из-за дисквалификации, а Яремчук имеет проблемы со спиной, поэтому в Киев даже не прилетел.

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