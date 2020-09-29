ШЕПЕЛЕВ: «Отсутствие Яремчука и Безуса – это только плюс для Динамо»

Полузащитник «Динамо» – о шансах киевлян на выход в групповой этап Лиги чемпионов

  • 29.09.2020 10:59
  • 128 просмотров
  • 0 комментариев
ШЕПЕЛЕВ: «Отсутствие Яремчука и Безуса – это только плюс для Динамо»
© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».

- Победа на выезде (2:1) позволит вам чувствовать себя спокойнее в домашнем поединке?
- Это прекрасный результат, но все равно нужно показать на «Олимпийском» свою лучшую игру. Думаю, спокойствия точно не будет, потому что сопернику терять нечего – гости будут атаковать, а нам важно взять игру под контроль.

- В ответном матче не сможет сыграть Безус из-за дисквалификации, Яремчук также не приехал в Киев. Это существенные потери для бельгийцев?
- Думаю, это ключевые исполнители в составе соперника. Поэтому для «Динамо», конечно, их отсутствие – это только плюс.

- В ответном матче будете стремиться забить еще, чтобы закрепить свое преимущество, или действовать осторожно, чтобы не допустить ошибок и не пропустить самим?
- Все зависит от установки, которую даст нам тренер перед матчем. Как он скажет, так и будет на поле, – сказал Шепелев.

Напомним, Безус пропустит матч из-за дисквалификации, а Яремчук имеет проблемы со спиной, поэтому в Киев даже не прилетел.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности