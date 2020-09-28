Тренер Гента: «У Яремчука проблема со спиной. Он хочет играть за наш клуб»

Вим де Деккер – о травмированном украинском форварде

  • 28.09.2020 18:58
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  • 1 комментарий
Тренер Гента: «У Яремчука проблема со спиной. Он хочет играть за наш клуб»
© ФК Гент. Вим де Деккер

Главный тренер бельгийского «Гента» Вим де Деккер рассказал об украинском форварде Романе Яремчуке.

«На данный момент Яремчук травмирован, поэтому он не прилетел с нами в Киев. У него проблема со спиной.

В футболе никогда не знаешь, что может случиться завтра. Но Роман важный игрок для «Гента». Его отношения с клубом можно назвать нормальными. Он хочет играть за команду», - сказал де Деккер.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Яремчук не сыграет с «Динамо» и не против покинуть «Гент».

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Frankov
      Frankov, 28.09.2020 19:22
    -2
    А никто и не сомневался,тяжела шуба подаренная жмуркисом,ох тяжела для спины яремчука.
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