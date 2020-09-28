Тренер Гента: «У Яремчука проблема со спиной. Он хочет играть за наш клуб»

Главный тренер бельгийского «Гента» Вим де Деккер рассказал об украинском форварде Романе Яремчуке.

«На данный момент Яремчук травмирован, поэтому он не прилетел с нами в Киев. У него проблема со спиной.

В футболе никогда не знаешь, что может случиться завтра. Но Роман важный игрок для «Гента». Его отношения с клубом можно назвать нормальными. Он хочет играть за команду», - сказал де Деккер.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Яремчук не сыграет с «Динамо» и не против покинуть «Гент».