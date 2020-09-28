Яремчук не сыграет с Динамо и не против покинуть Гент

Бельгийская пресса считает, что украинец хочет уйти

  • 28.09.2020 12:46
  • 3827 просмотров
  • 3 комментария
Яремчук не сыграет с Динамо и не против покинуть Гент
© ISOSPORT

По информации бельгийских СМИ, Роман Яремчук не поехал с «Гентом» в Киев на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Динамо».

Игрок получил травму в первой встрече и пока не готов выходить на поле. Клуб к этому моменту не опубликовал заявку на игру.

При этом сообщается, что Яремчук находится не в лучшем расположении духа и думает над возможностью сменить команду, хотя трансферное окно закрывается уже в октябре.

«Гент» неудачно начал сезон в чемпионате Бельгии, набрав в семи турах шесть очков, а также рискует не пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Кроме того, в команде на старте сезона уже сменился наставник.

Ранее в клубе заявляли, что планируют продажу Яремчука и других лидеров после Евро.

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Источник — Nieuwsblad

(10 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.09.2020 13:43
    0
    Александр Шевченко, 28.09.2020 13:05
    Болонья, твой выход
    Было бы неплохо!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.09.2020 13:05
    +2
    Болонья, твой выход
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 28.09.2020 12:56
    -11
    кому он нужен, не против он покинуть. покидать надо было когда ты забивал, поздно пить боржоми. в середняк жюпеле максимум перейдёшь.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.09.2020 13:05
    +2
    Болонья, твой выход
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.09.2020 13:43
    0
    Александр Шевченко, 28.09.2020 13:05
    Болонья, твой выход
    Было бы неплохо!
    Ссылка
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