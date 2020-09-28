Яремчук не сыграет с Динамо и не против покинуть Гент

По информации бельгийских СМИ, Роман Яремчук не поехал с «Гентом» в Киев на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Динамо».

Игрок получил травму в первой встрече и пока не готов выходить на поле. Клуб к этому моменту не опубликовал заявку на игру.

При этом сообщается, что Яремчук находится не в лучшем расположении духа и думает над возможностью сменить команду, хотя трансферное окно закрывается уже в октябре.

«Гент» неудачно начал сезон в чемпионате Бельгии, набрав в семи турах шесть очков, а также рискует не пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Кроме того, в команде на старте сезона уже сменился наставник.

Ранее в клубе заявляли, что планируют продажу Яремчука и других лидеров после Евро.