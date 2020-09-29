Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Команда Луческу выглядит как очевидный фаворит»

Специалист – о предстоящем ответном матче с «Гентом»

  • 29.09.2020 07:15
  • 775 просмотров
  • 0 комментариев
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Команда Луческу выглядит как очевидный фаворит»
© Twitter. Максим Калиниченко

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо Киев». В первой игре «Динамо» победило со счетом 2:1.

«Гент» сейчас, думаю, находится в неком моральном упадке. Команда после проигрыша «Динамо» также уступила в чемпионате «Левену». Тогда «Гент» постарался выложиться, но все равно проиграл — 2:3. Так что высока вероятность того, что биться с киевлянами этот клуб будет отчаянно. «Динамо» же продолжило побеждать после успеха в матче с «Гентом». Оно вынесло в чемпионате Украины «Минай» со счетом 4:0. Команда Луческу сейчас, конечно, выглядит как очевидный фаворит в матче с «Гентом».

Но это вторая игра. Здесь, как говорится, все или ничего. «Гент» может выдать хороший матч. Наверняка бельгийцы будут намного активнее играть в атаке, нежели чем в первом матче. «Динамо», по моему мнению, отсиживаться в обороне тоже не станет. Оно ведет в общем счете, но от этого не станет менее активным. Я считаю, что в этой игре будет много голов. Наверняка команды будут штурмом брать ворота друг друга. А если кто пропустит, то он будет еще яростнее пытаться сравнять и выйти вперед. Моя ставка — тотал больше 2,5 гола в этой игре», - сказал Калиниченко.

Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — vseprosport.ru

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности