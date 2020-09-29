Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Команда Луческу выглядит как очевидный фаворит»

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо Киев». В первой игре «Динамо» победило со счетом 2:1.

«Гент» сейчас, думаю, находится в неком моральном упадке. Команда после проигрыша «Динамо» также уступила в чемпионате «Левену». Тогда «Гент» постарался выложиться, но все равно проиграл — 2:3. Так что высока вероятность того, что биться с киевлянами этот клуб будет отчаянно. «Динамо» же продолжило побеждать после успеха в матче с «Гентом». Оно вынесло в чемпионате Украины «Минай» со счетом 4:0. Команда Луческу сейчас, конечно, выглядит как очевидный фаворит в матче с «Гентом».

Но это вторая игра. Здесь, как говорится, все или ничего. «Гент» может выдать хороший матч. Наверняка бельгийцы будут намного активнее играть в атаке, нежели чем в первом матче. «Динамо», по моему мнению, отсиживаться в обороне тоже не станет. Оно ведет в общем счете, но от этого не станет менее активным. Я считаю, что в этой игре будет много голов. Наверняка команды будут штурмом брать ворота друг друга. А если кто пропустит, то он будет еще яростнее пытаться сравнять и выйти вперед. Моя ставка — тотал больше 2,5 гола в этой игре», - сказал Калиниченко.

Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.