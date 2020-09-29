Новичок Ливерпуля Диогу Жота прокомментировал дебютный гол за клуб

Португалец быстро начал отрабатывать заплаченные деньги

  • 29.09.2020 05:44
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Новичок Ливерпуля Диогу Жота прокомментировал дебютный гол за клуб
© Twitter

Хавбек «Ливерпуля» Диогу Жота высказался о дебютном голе за клуб.

Футболист забил мяч в игре третьего тура АПЛ против «Арсенала» (3:1).

«Это потрясающее чувство. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось при полном стадионе, но я рад, что мне удалось гарантировать команде победу.

В футболе можно попасть, можно промахнуться, но нужно верить в то, что ты забьешь. К счастью, мне это удалось.

Первый гол всегда самый сложный, важно продолжать в том же духе. Я забил один раз, но хочу еще.

Сейчас лишь начало сезона, прошло три матча. Мы хотим так же играть и дальше и заработать три очка в следующем матче», — сказал Жота.

Напомним, что «Ливерпуль» купил Жота у «Вулверхэмптона» за 45 млн фунтов.

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Источник — Sky Sports

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