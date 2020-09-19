ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал форварда за 45 миллионов

«Ливерпуль» объявил о трансфере португальского форварда Диогу Жота, который перешел из «Вулверхэмптона». Сумма трансфера составляет 40-45 миллионов фунтов.

Жота может сыграть вингером и центральным форвардом. О сроках контракта информации нет.

В минувшем сезоне 23-летний игрок забил в АПЛ 7 голов. Всего за «Волков» у него 26 мячей в 85 матчах.