ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал форварда за 45 миллионов

«Ливерпуль» объявил о трансфере португальского форварда Диогу Жота, который перешел из «Вулверхэмптона». Сумма трансфера составляет 40-45 миллионов фунтов.
Жота может сыграть вингером и центральным форвардом. О сроках контракта информации нет.
В минувшем сезоне 23-летний игрок забил в АПЛ 7 голов. Всего за «Волков» у него 26 мячей в 85 матчах.
A̶n̶n̶o̶u̶n̶c̶e̶ ̶J̶o̶t̶a̶— Liverpool FC (@LFC) September 19, 2020
JOTA ANNOUNCED 😉
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ливерпуль
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Алькантару за 30, Жоту за 45...уже и так игроков на 2 состава!
Алькантару за 30, Жоту за 45...уже и так игроков на 2 состава!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.