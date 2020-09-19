ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал форварда за 45 миллионов

Диогу Жота подписал контракт с чемпионом Англии

  • 19.09.2020 19:22
  • 999 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал форварда за 45 миллионов
© Skysports.com

«Ливерпуль» объявил о трансфере португальского форварда Диогу Жота, который перешел из «Вулверхэмптона». Сумма трансфера составляет 40-45 миллионов фунтов.

Жота может сыграть вингером и центральным форвардом. О сроках контракта информации нет.

В минувшем сезоне 23-летний игрок забил в АПЛ 7 голов. Всего за «Волков» у него 26 мячей в 85 матчах.

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Источник — ФК Ливерпуль

(5 голосов)

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Комментарии
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 19.09.2020 19:33
    0
    А Клопп жаловался, мол не покупаем как Челси...жук!!!
    Алькантару за 30, Жоту за 45...уже и так игроков на 2 состава!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 19:32
    0
    Хороший форвард, с Хорватами норм тащил!
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 19.09.2020 19:33
    0
    А Клопп жаловался, мол не покупаем как Челси...жук!!!
    Алькантару за 30, Жоту за 45...уже и так игроков на 2 состава!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 19:32
    0
    Хороший форвард, с Хорватами норм тащил!
    Ссылка
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