Во вторник, 29 сентября, состоится ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» примет «Гент». Неделю назад команда Мирчи Луческу добыла победу на выезде 2:1 и сейчас киевлянам осталось сделать последний шаг в групповой турнир Лиги чемпионов.

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Польский арбитр Шимон Марчиняк даст стартовый свисток в 22:00.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Также матч можно посмотреть на сервисе oll.tv.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» - «Гент».