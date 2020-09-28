Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Гент

Поединок состоится во вторник, 29-го сентября

  • 28.09.2020 23:51
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Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Гент
© twitter.com/dynamokyiv

Во вторник, 29 сентября, состоится ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» примет «Гент». Неделю назад команда Мирчи Луческу добыла победу на выезде 2:1 и сейчас киевлянам осталось сделать последний шаг в групповой турнир Лиги чемпионов.

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Польский арбитр Шимон Марчиняк даст стартовый свисток в 22:00.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Также матч можно посмотреть на сервисе oll.tv.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» - «Гент».

 

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Сергей Цыба, Sport.ua

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