Элина СВИТОЛИНА: «Страсбург? Мне была необходима игровая практика»

Сегодня Элина Свитолина в первом раунде Ролан Гаррос в двух сетах обыграла Варвару Грачеву. Украинка поделилась впечатлениями от старта на Открытом чемпионате Франции:

«Впервые за много лет я сыграла турнир в WTA накануне Большого Шлема. Обычно, я не играю на соревнованиях перед мэйджорами. В Страсбурге у меня были хорошие матчи, они однозначно дали мне уверенность в своих силах, что я могу хорошо играть, лучше двигаться.

В Риме я провела ведь всего несколько игр. Так что я хотела улучшить свою игру на грунте именно в матчах, потому что до этого я полтора месяца тренировалась. Мне была необходима игровая практика. В итоге эта неделя в Страсбурге была для меня очень позитивной.

Условия здесь и в Страсбурге, если брать два последних два матча против Соболенко и Рыбакиной, – практически одинаковые, просто разные корты. Перед этим, конечно, была большая разница, потому что было намного жарче, мячи быстрее отскакивали и были быстрее в полете.

Я не согласна с тем, что новые мячи «Wilson» плохие. Если честно, у меня сложилось другое мнение. Эти мячи достаточно хорошие. Когда мы играли мячами «Babolat», было еще хуже, еще тяжелее. Особенно я это прочувствовала, когда играла с Сереной Уильямс на Ролан Гаррос, когда из-за непогоды четыре дня ждала наш матч... Мяч тогда был просто невероятного размера, невозможно было даже пару раз перебить его, надо было бить только со всей силы, но и до хафкорта он не долетал.

Мячами «Wilson» мы тренировались полтора месяца, погода была очень жаркая и мячи летели очень прилично. Я считаю, что дело именно в погодных условиях и самом покрытии, ведь мы никогда не играли тут в такой холодный период.

Что касается моего следующего матча, то я знаю, что Рената Сарасуа мексиканка, что она квалифайер. Знаю, что она небольшого роста, потому что видела её в раздевалке. Посмотрю немного видео, как она играет. В последнее время я встречаюсь с теннисистками, которые только появились в Туре, Грачёва, Рыбакина, поэтому нужно немного по-другому готовиться к таким матчам».