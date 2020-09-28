Артем КРАВЕЦ: «Динамо может добиваться результатов в Лиге чемпионов»

Экс-форвард «Динамо» - о перспективах команды в Лиге чемпионов

  • 28.09.2020 20:30
  • 1095 просмотров
  • 5 комментариев
Артем КРАВЕЦ: «Динамо может добиваться результатов в Лиге чемпионов»
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Артем Кравец, который неделю назад покинул «Динамо», оценил перспективы команды в Лиге чемпионов:

«Лига чемпионов? Сейчас у команды есть большие шансы квалифицироваться в групповой этап. Это очень важно для клуба и его репутации, для всех футболистов. Поиграть в этом турнире – это неоцененный опыт. Уже сделаны два огромных шага. Надеюсь, завтра будет сделан третий. Этого я им искренне желаю.

Думаю, сегодня ключевую роль в «Динамо» играет тренер. Даже с нынешним составом я не вижу причин, по которым «Динамо» не сможет навязать «Шахтеру» борьбу в чемпионате. Думаю, в этом сезоне борьба за первое место будет намного интереснее.

Это касается и Лиги чемпионов. С такой организацией игры в этом турнире можно добиваться результатов. Я не говорю, что «Динамо» будет бороться за четвертьфинал или полуфинал. Однако не вижу, почему невозможно достойно выступить».

Ранее Кравец похвалил главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу.

Напомним, завтра, 29 сентября, «Динамо» проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Первый матч киевляне на выезде выиграли 2:1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 21:21
    -2
    Это да, только если через рот.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 28.09.2020 21:06
    -2
    easterly, 28.09.2020 20:52
    Раб - ты . Он развернулся и поехал туда где ему лучше. А ты за тридцадку серебрянных вонючих сидишь в каком-то задрыщенске и отрабатываешь косточку для ринатки . Вот это и есть рабство
    Знаешь, место рождения не выбирают. Вот ты скажи спасибо Богу, что ты родился в Киеве, а не в каком - нибудь племени Африки. И поменьше понтов про "задрыщенск", потому как неизвестно куда тебя судьба заведёт.
    Что касается косточки Рината. Я довольно интеллектуально развитый человек и имею своё ОРИГИНАЛЬНОЕ мнение и точку зрения. Да болею за кротов, троллю бзДянаму. Я так развлекаюсь и этим поддерживаю интеллект на определённом уровне развития. Поэтому в этом отношении я совершенно свободен от 30-ти серебрянников.
    Ссылка
    easterly
      easterly, 28.09.2020 20:52
    +1
    Forever_young_12, 28.09.2020 20:37
    Вот не могу понять рабской философии некоторых футбольных далпайопов типа Кравца.
    Тебе бзДянамо дало пинка под зад, но ты с упорством осла продолжаешь вылизывать им очко. Капец, или у людей нет собственного достоинства, или им там мозги промывают
    Раб - ты . Он развернулся и поехал туда где ему лучше. А ты за тридцадку серебрянных вонючих сидишь в каком-то задрыщенске и отрабатываешь косточку для ринатки . Вот это и есть рабство
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 28.09.2020 20:39
    0
    Кравець і в Туреччині молодець! Теж бажаю Динамо потрапити в групу ЛЧ!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 28.09.2020 20:37
    -6
    Вот не могу понять рабской философии некоторых футбольных далпайопов типа Кравца.
    Тебе бзДянамо дало пинка под зад, но ты с упорством осла продолжаешь вылизывать им очко. Капец, или у людей нет собственного достоинства, или им там мозги промывают
    Ссылка
    easterly
      easterly, 28.09.2020 20:52
    +1
    Forever_young_12, 28.09.2020 20:37
    Вот не могу понять рабской философии некоторых футбольных далпайопов типа Кравца.
    Тебе бзДянамо дало пинка под зад, но ты с упорством осла продолжаешь вылизывать им очко. Капец, или у людей нет собственного достоинства, или им там мозги промывают
    Раб - ты . Он развернулся и поехал туда где ему лучше. А ты за тридцадку серебрянных вонючих сидишь в каком-то задрыщенске и отрабатываешь косточку для ринатки . Вот это и есть рабство
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 28.09.2020 20:39
    0
    Кравець і в Туреччині молодець! Теж бажаю Динамо потрапити в групу ЛЧ!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности