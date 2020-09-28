Артем КРАВЕЦ: «Динамо может добиваться результатов в Лиге чемпионов»

Артем Кравец, который неделю назад покинул «Динамо», оценил перспективы команды в Лиге чемпионов:

«Лига чемпионов? Сейчас у команды есть большие шансы квалифицироваться в групповой этап. Это очень важно для клуба и его репутации, для всех футболистов. Поиграть в этом турнире – это неоцененный опыт. Уже сделаны два огромных шага. Надеюсь, завтра будет сделан третий. Этого я им искренне желаю.

Думаю, сегодня ключевую роль в «Динамо» играет тренер. Даже с нынешним составом я не вижу причин, по которым «Динамо» не сможет навязать «Шахтеру» борьбу в чемпионате. Думаю, в этом сезоне борьба за первое место будет намного интереснее.

Это касается и Лиги чемпионов. С такой организацией игры в этом турнире можно добиваться результатов. Я не говорю, что «Динамо» будет бороться за четвертьфинал или полуфинал. Однако не вижу, почему невозможно достойно выступить».

Ранее Кравец похвалил главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу.

Напомним, завтра, 29 сентября, «Динамо» проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Первый матч киевляне на выезде выиграли 2:1.