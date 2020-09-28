Артем КРАВЕЦ: «Луческу всей душой работает на благо Динамо»

Экс-форвард «Динамо» - о главном тренере команды

  • 28.09.2020 19:09
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Артем КРАВЕЦ: «Луческу всей душой работает на благо Динамо»
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Артем Кравец, который неделю назад покинул «Динамо», положительно отозвался о главном тренере команды Мирче Луческу:

«От Луческу очень хорошие впечатления. Я на себе ощутил, что это очень хороший специалист. Я понимаю фанатов, которые настроены негативно. Слова, которые были сказаны раньше, сложно забыть и простить. Надеюсь, они найдут диалог и придут к какому-то консенсусу.

Сейчас Луческу всей душой работает на благо киевского «Динамо». Думаю, это громаднейший бонус всем молодым футболистам. Им нужно слушать каждое его слово, впитывать каждую деталь. Он очень редко дает информацию, которая не нужна.

За этот месяц, учитывая всю мою карьеру, кое-какие детали я открыл для себя впервые. Я действительно под хорошим впечатлением. Думаю, «Динамо» попало в яблочко с этим назначением».

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Источник — ТК Футбол

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