За месяц в Динамо Кравец подорожал на €25 тысяч

31-летний украинский нападающий Артем Кравец, который недавно покинул киевское «Динамо», подорожал за время своего пребывания в киевском клубе.

Кравец подписал контракт с «Динамо» в качестве свободного агента 20-го августа и расторгнул соглашение 21-го сентября. При подписании контракта с киевским клубом авторитетный портал Transfermarkt оценивал футболиста в €475 тысяч, при разрыве — в €500 тысяч. Таким образом, за месяц, проведенный в «Динамо», Кравец подорожал на €25 тысяч.

В текущем сезоне Кравец принял участие в одном матче за «Динамо», проведя на поле 23 минуты в поединке 3-го тура УПЛ со «Львовом» (3:1).

Ранее сообщалось, что Кравец может продолжить карьеру в Турции.