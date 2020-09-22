За месяц в Динамо Кравец подорожал на €25 тысяч

Украинский форвард оценивается в €0,5 миллиона

  • 22.09.2020 07:21
  • 1840 просмотров
  • 3 комментария
За месяц в Динамо Кравец подорожал на €25 тысяч
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

31-летний украинский нападающий Артем Кравец, который недавно покинул киевское «Динамо», подорожал за время своего пребывания в киевском клубе.

Кравец подписал контракт с «Динамо» в качестве свободного агента 20-го августа и расторгнул соглашение 21-го сентября. При подписании контракта с киевским клубом авторитетный портал Transfermarkt оценивал футболиста в €475 тысяч, при разрыве — в €500 тысяч. Таким образом, за месяц, проведенный в «Динамо», Кравец подорожал на €25 тысяч.

В текущем сезоне Кравец принял участие в одном матче за «Динамо», проведя на поле 23 минуты в поединке 3-го тура УПЛ со «Львовом» (3:1).

Ранее сообщалось, что Кравец может продолжить карьеру в Турции.

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Источник — Transfermarkt

(4 голоса)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 22.09.2020 08:10
    0
    а зарплата в месяц какая?
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 22.09.2020 07:51
    -1
    Пусть ещё чуть-чуть посидит на лавке в Динамо, может тогда на целых 50 подорожает
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 22.09.2020 07:45
    -1
    С утра, обычно, всегда дороже чем вечером. Расценки устанавливаются как на скот...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 22.09.2020 08:10
    0
    а зарплата в месяц какая?
    Ссылка
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