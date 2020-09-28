Кики БЕРТЕНС: «Меня впечатлила игра Завацкой»

Голландка высоко оценила уровень Катарины Завацкой

  • 28.09.2020 19:41
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Кики БЕРТЕНС: «Меня впечатлила игра Завацкой»
© WTA. Кики Бертенс

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде Ролан Гаррос в трех сетах проиграла Кики Бертенс. Восьмая ракетка мира поделилась впечатлениями от матча:

«Это был очень сложный матч. Я начала не очень хорошо, а она наоборот отлично играла. Я должна была найти свой ритм, начать двигаться. Но во втором и третьем сете я начала передвигаться лучше, мне стало легче играть. Чем дольше длился матч, тем я лучше играла. Этот матч показал мне, что у меня получается делать, а что нет.

Я очень спешила с самого начала матча, старалась быстрее заканчивать розыгрыши. Как оказалось, в таких условиях это было сделать невозможно. Мне пришлось быть немного терпеливее.

Меня впечатлила игра в исполнении Завацкой. Я никогда вживую не видела ее матчи, только немного в интернете. Мне понравилось, как она провела первый сет. Довольно уверенно, она отлично двигалась. С такой игрой она просто не могла упустить первый сет. Она попадала по всем линиям». 

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Источник — Большой теннис Украины

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