Главный тренер Львова сдаст повторный тест на коронавирус

Георгий Цецадзе находится на самоизоляции вместе со своим помощником

  • 28.09.2020 16:32
  • 132 просмотра
  • 0 комментариев
Главный тренер Львова сдаст повторный тест на коронавирус
© ФК Львов. Георгий Цецадзе

Главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе, несмотря на сообщения о своей отставке, продолжает оставаться главным тренером львовян.

С минувшей среды грузинский специалист вместе со своим помощником находятся на самоизоляции, после того как они сдали положительны тесты на коронавирус. Планируется, что 1-го октября они сдадут повторные тесты.

В кубковом выездном матче с «Ворсклой» 30-го сентября действиями футболистов «Львова» будут руководить тренер вратарей Вадим Деонас и тренер по физподготовке Теймураз Лордкипанидзе. Скорее всего, с основой отправится в Полтаву и тренер клубной команды U-21 Тарас Мазур, поскольку львовяне в кубковой игре собираются задействовать группу игроков молодежного состава. Акцент команда делает на подготовку к игре следующего тура чемпионата против «Руха», которая состоится 3-го октября.

После разгрома в четвертом туре от «Зари» (0:5) «Львов» замыкает турнирную таблицу УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности