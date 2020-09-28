Главный тренер Львова сдаст повторный тест на коронавирус

Главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе, несмотря на сообщения о своей отставке, продолжает оставаться главным тренером львовян.

С минувшей среды грузинский специалист вместе со своим помощником находятся на самоизоляции, после того как они сдали положительны тесты на коронавирус. Планируется, что 1-го октября они сдадут повторные тесты.

В кубковом выездном матче с «Ворсклой» 30-го сентября действиями футболистов «Львова» будут руководить тренер вратарей Вадим Деонас и тренер по физподготовке Теймураз Лордкипанидзе. Скорее всего, с основой отправится в Полтаву и тренер клубной команды U-21 Тарас Мазур, поскольку львовяне в кубковой игре собираются задействовать группу игроков молодежного состава. Акцент команда делает на подготовку к игре следующего тура чемпионата против «Руха», которая состоится 3-го октября.

После разгрома в четвертом туре от «Зари» (0:5) «Львов» замыкает турнирную таблицу УПЛ.