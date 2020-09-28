В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» со счетом 4:0 разгромила «Вильярреал».
Лучшие моменты матча Барселона - Вильярреал
|45'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Пау Торрес (Вильярреал).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
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Источник — MEGOGO
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