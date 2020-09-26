«Барселона», в отличие от «Реала», еще не стартовала в сезоне чемпионата Испании и только готовится к первому поединку в рамках 3-го тура. Если некоторые уже сыграли 2 матча Ла Лиги, то каталонцы лишь начинают.

Всем интересно посмотреть, какой будет обновленная команда Рональда Кумана. Если судить по контрольным встречам, то изменений в составе не очень много. В воротах травмированного Марка-Андре тер Штегена пока заменяет Нето, а вместо Луиса Суареса в атакующей тройке пробуют то Ансу Фати, то Усмана Дембеле.

Кроме того, шанс закрепиться в команде получит хавбек Филиппе Коутиньо, который последние сезоны играл в аренде. В стартовом для себя поединке «Барселона» дома примет непростой «Вильярреал», который в двух турах успех набрать 4 очка и идет в топ-3.

Правда, соперники были не слишком сильные: «Вильярреал» сыграл вничью с новичком сезона «Уэской» и обыграл «Эйбар».

Унаи Эмери имеет в своем составе немало отличных игроков, но «Барселона» все равно будет фаворитом, даже несмотря на ситуацию с Лионелем Месси, который хочет уйти и критикует клуб.

27 сентября, воскресенье