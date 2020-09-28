Дубль Фати, Месси забил пенальти. Барселона уничтожила Вильярреал

27 сентября в матче чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» (4:0).
Это был первый матч каталонского клуба в новом сезоне. Лионель Месси забил гол с пенальти, Ансу Фати сделал дубль, еще один мяч был забит гостями в свои ворота.
Ла Лига. 3-й тур
«Барселона» – «Вильярреал» – 4:0
Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (пен), Пау Торрес, 45 (автогол).
«Барселона»: Пике, Жорди Альба, Лангле, Бускетс (Пьянич, 78), Коутинью (Дембеле, 70), Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 78), Фати (Педри, 70).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Марио Гаспар, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Коклен (Иборра, 46), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Тригерос, 46), Морено (Бакка, 84), Чиквуэзе (Кубо, 74).
Предупреждение: Морено, 83.
Судья: Куадра Фернандес.
Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Другие результаты игрового дня:
- Осасуна – Леванте – 1:3
- Эйбар – Атлетик – 1:2
- Атлетико – Гранада – 6:1
- Вальядолид – Сельта – 1:1
- Кадис – Севилья – 1:3
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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