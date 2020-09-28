3-й тур
Барселона
4:0
Вильярреал
27.09.2020, FT

Дубль Фати, Месси забил пенальти. Барселона уничтожила Вильярреал

Четыре мяча отправили в сетку футболисты каталонского клуба

  • 28.09.2020 00:16
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  • 1 комментарий
Дубль Фати, Месси забил пенальти. Барселона уничтожила Вильярреал
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27 сентября в матче чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» (4:0).

Это был первый матч каталонского клуба в новом сезоне. Лионель Месси забил гол с пенальти, Ансу Фати сделал дубль, еще один мяч был забит гостями в свои ворота.

Ла Лига. 3-й тур

«Барселона» – «Вильярреал» – 4:0

Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35  (пен), Пау Торрес, 45 (автогол).

«Барселона»: Пике, Жорди Альба, Лангле, Бускетс (Пьянич, 78), Коутинью (Дембеле, 70), Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 78), Фати (Педри, 70).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Марио Гаспар, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Коклен (Иборра, 46), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Тригерос, 46), Морено (Бакка, 84), Чиквуэзе (Кубо, 74).

Предупреждение: Морено, 83.

Судья: Куадра Фернандес.

Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Другие результаты игрового дня:

  • Осасуна – Леванте – 1:3
  • Эйбар – Атлетик – 1:2
  • Атлетико – Гранада – 6:1
  • Вальядолид – Сельта – 1:1
  • Кадис – Севилья – 1:3

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 28.09.2020 00:45
    +1
    Барселона понравилась. Видно руку Кумана. Было больше резкости, больше вертикальных передач. Фати умница! Месси, есть Месси, забил с пенальти, но мог забить и с игры, два удара Месси вытащил вратарь. Хорошо сыграл Альба, Коутиньо и другие. Было много замен, появились новые футболисты, необходимо сыграться. Поздравляю Барселону с победой! Так держать!
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 28.09.2020 00:45
    +1
    Барселона понравилась. Видно руку Кумана. Было больше резкости, больше вертикальных передач. Фати умница! Месси, есть Месси, забил с пенальти, но мог забить и с игры, два удара Месси вытащил вратарь. Хорошо сыграл Альба, Коутиньо и другие. Было много замен, появились новые футболисты, необходимо сыграться. Поздравляю Барселону с победой! Так держать!
    Ссылка
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