Дубль Фати, Месси забил пенальти. Барселона уничтожила Вильярреал

27 сентября в матче чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» (4:0).

Это был первый матч каталонского клуба в новом сезоне. Лионель Месси забил гол с пенальти, Ансу Фати сделал дубль, еще один мяч был забит гостями в свои ворота.

Ла Лига. 3-й тур

«Барселона» – «Вильярреал» – 4:0

Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (пен), Пау Торрес, 45 (автогол).

«Барселона»: Пике, Жорди Альба, Лангле, Бускетс (Пьянич, 78), Коутинью (Дембеле, 70), Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 78), Фати (Педри, 70).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль (Фунес Мори, 84), Марио Гаспар, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Коклен (Иборра, 46), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Тригерос, 46), Морено (Бакка, 84), Чиквуэзе (Кубо, 74).

Предупреждение: Морено, 83.

Судья: Куадра Фернандес.

Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Другие результаты игрового дня:

Осасуна – Леванте – 1:3

Эйбар – Атлетик – 1:2

Атлетико – Гранада – 6:1

Вальядолид – Сельта – 1:1

Кадис – Севилья – 1:3

Турнирная таблица Ла Лиги