Разгром от Динамо, смена лидера, неудачный дебют Йовичевича, победа Шахтера

Впервые с августа 2018 года турнирную таблицу возглавило «Динамо». Произошло это знаменательное событие благодаря осечке «Ворсклы», которая не смогла одолеть «Мариуполь». В туре также зафиксирована первая за более чем месяц победа «Шахтера»: «горняки» одолели «Олимпик». Тур примечателен еще и хорошей результативностью: забито 20 мячей.

Победа тура

По договоренности между клубами матч «Минай» - «Динамо» состоялся в Киеве, а игра второго тура «Динамо» - «Минай» пройдет на Закарпатье. Номинальные хозяева продержались на «Олимпийском» недолго – до средины первого тайма, после чего началось тотальное доминирование киевлян. Доминирование это вызвано, в первую очередь, «лишним» игроком. На 14 минуте арбитр Романов удалил защитника «Миная» Павлиша. Этот эпизод стал одним из самых резонансных в туре. По всей видимости, фол Павлиша на Супряге был еще до пределов штрафной площади, но арбитр не только поставил пенальти, но и удалил защитника. До поры до времени команде Кобина удавалось сдерживать атаки соперника, но после того, как забил Андриевский, «Минай» попросту рассыпался. Киевляне забили еще трижды, и в явно хорошем настроении подходят к ответному поединку квалификации ЛЧ против «Гента».

ФК Динамо

Пенальти тура

Пенальти в ворота «Миная» взялся исполнять Вербич, хотя в составе «бело-синих» был штатный пенальтист – Цыганков. Удар с «точки» у словенского полузащитника получился, в общем-то, неплохим, но голкиперу закарпатской команды удалось среагировать. Попович угадал направление удара и смог отбить мяч. Для вратаря «Миная» этот эпизод стал первым подобным в рамках элитного дивизиона. А вот Вербич не смог реализовать уже пятый одиннадцатиметровый удар из 11-ти своих попыток.

Атака тура

Очень красивой оказалась атака, приведшая к первому взятию ворот «Миная». Сначала Цыганков отдал разрезающую передачу к линии штрафной площади соперника, где Супряга в одно касание пяткой переадресовал мяч на Андриевского. Динамовский опорник мастерски расправился с двумя оппонентами и эффектной подсечкой отправил мяч над голкипером в сетку ворот.

Слова тура

После игры с «Динамо» главный тренер «Миная» Василий Кобин не особо подбирал эпитеты в адрес судьи матча Виталия Романова: «Эпизод не тянул на удаление. Можно было дать вторую желтую, но не прямую красную, момент спорный. Скорее, не было, чем наоборот. Оценивать судейство нет смысла, человек просто не умеет судить. Романов всегда дает миллион желтых, его квалификация на полном нуле. Пусть думают, что с ним делать. Так нельзя, 15-я минута – и уже пенальти, не замечая фолов со стороны «Динамо». Первое нарушение от киевлян – на 30-й минуте. Рефери был очень настроен против нас. Так нельзя относиться к команде, которая является слабее уровнем. Конечно, это решение арбитра сломало игру».

Матч тура

Первая ничья в сезоне и для «Ворсклы», и для «Мариуполя» получилась боевой и совсем не скучной. Соперники оказались достойны друг друга. Матч прошел в интересной борьбе, с голевыми моментами и кучей разноцветных карточек, «выписанных» соперникам арбитром Новохатним. В первом тайме была равная игра, а вот во втором инициативой владели уже хозяева. У «Ворсклы» были как минимум две возможности вырвать победу, но гости, в конце матча игравшие вдевятером (травма Кащука и удаление Петермана) выстояли.

Сейв тура

Одна из главных причин, почему «Мариуполь» не проиграл в Полтаве – уверенные действия голкипера приазовской команды Гальчука. Во втором тайме Евгений совершил вообще геройское спасение после удара Пердуты: мяч сильно и точно летел в верхний угол ворот, но Гальчук смог среагировать на этот непростой удар.

ФК Ворскла

Травма тура

Матч в Полтаве омрачился травмой полузащитника «Мариуполя» Кащука. Алексей вышел на замену на 69 минуте игры, а на 86-й был вынужден покинуть поле из-за повреждения: в одном из эпизодов он неудачно упал, затем снова неудачно приземлился. Скорее всего, у вингера перелом ключицы. Так как на тот момент Остап Маркевич уже использовал весь лимит ничьих, «Мариуполь» доигрывал в меньшинстве.

Дебют тура

После пятилетнего перерыва бывший главный тренер «Карпат» Игор Йовичевич вернулся в чемпионат Украины. Но уже главным в «Днепр-1». Дебют хорватского специалиста во главе «днепрян» оказался неудачным. Точнее, провальным: его подопечные уступили 1:4. Уступили без вопросов, по делу. Йовичевич попытался сыграть по новой схеме 4-1-4-1 (Михайленко до этого прививал команде модель 3-4-3). Не получилось: показалось, что футболисты «Днепра-1» еще не понимают, чего от них хочет новый наставник.

Стандарт тура

Тут в одном «флаконе» и мастерство игрока, и ошибка арбитра. На 36 минуте встречи в Александрии арбитр Пасхал назначил очень спорный штрафной удар в ворота гостей: показалось, что в моменте с якобы нарушением Батагов сыграл чисто. Тем не менее, Пасхал, несмотря на протесты «днепрян», свое мнение не поменял. Судейский приговор взялся исполнять Третьяков. И сделал это мастерски: получился идеальный и по точности, и по исполнению удар в самый угол ворот Сарнавского.

Гол тура

Не менее красивым забитым мячом отличился и партнер Третьякова по «Александрии» - Лучкевич. На 69 минуте защитнику команды Владимира Шарана удался быстрый рейд по «родному» флангу и сильнейший удар с линии штрафной площади в верхний угол ворот. Удар был настолько сильным и точным, что у Сарнавского, как и в моменте с ударом Третьякова, не было шансов.

Разгром тура

34 минуты – именно столько времени понадобилось «Заре», чтобы забить сразу пять безответных мячей в ворота «Львова». Хозяева в этой встрече неприятно удивили отсутствием движения, концентрации и мастерства. Такое впечатление, что встречались команды разных дивизионов. Два из пяти мячей в ворота Литовченко записал на свой счет Гладкий, который в историческом бомбардирском реестре чемпионатов Украины переместился на десятое место: теперь у него 86 голов.

Дерби тура

На момент встречи «Шахтера» и «Олимпика» команда Климовского в турнирной таблице была выше команды Каштру. Более того, в матчах двух последних туров на игру «олимпийцев» было любо-дорого посмотреть, а вот об игре «горняков» этого не скажешь. Донецкое дерби получилось интересным, зрелищным и боевым. Долго команды шли «ноздря в ноздрю»: на атакующий выпад «Шахтера» неплохо отвечал своим моментом «Олимпик». К тому же, настоящий кураж поймал голкипер команды Климовского Кичак. В частности, Артем парировал удар Патрика с пенальти. Во втором тайме «олимпийцы» поначалу смотрелись интереснее, но все же «горняки» доказали свой более высокий класс. С интервалом в одну минуту «оранжево-черные» забили два гола (Коваленко и Мораес), после чего «Олимпик» фактически прекратил сопротивление.

Пижон тура

В конце первого тайма «Шахтер» заработал пенальти. В верховой борьбе Пасича и Корниенко арбитр встречи Абдула увидел фол со стороны «олимпийца» и указал на «точку». К мячу подошел новый «штатный» пенальтист «Шахтера» Патрик. Но удар у бразильца откровенно не получился: много понтов, но ноль эффективности. Кичак без особых проблем справился с этим несильным ударом.

Ошибка тура

В начале второго тайма, во время всплеска активности подопечных Климовского, в штрафной площади хозяев произошел интересный эпизод, который наверняка повлиял на итоговый счет. После удара Бенито мяч попал в руку Корниенко. Да, сознательной игры рукой со стороны «горняка» не было, но мяч таки угодил в руку и изменил траекторию. По правилам это пенальти. Но Абдула поставить «точку» в ворота Пятова не решился.

Промах тура

На 76 минуте матча «Колос» - «Ингулец» гости получили шикарный шанс выйти вперед. После атаки правым флангом Щедрый выдал отменную передачу на Запорожца в район одиннадцатиметровой отметки. Евгению оставалось только подставить ногу и попасть мячом в рамку ворот. С первой задачей футболист «Ингульца» справился, а вот со второй – нет, чем очень огорчил находящегося на трибунах «Колоса» президента клуба из Петрово Александра Поворознюка.

Реабилитация тура

После вылета из квалификации Лиги Европы «Десна» старалась реабилитироваться в игре против «Руха». Соперники с точки зрения игровой практики были практически в равных условиях – оба сыграли посреди недели (черниговцы против «Вольфсбурга», львовяне – против «Шахтера»). Все нормально у оппонентов оказалось и с мотивацией. Игра складывалась непросто для обоих соперников: на гол Тотовицкого с пенальти гости ответили точным ударом Климчука. Сложно сказать, как бы развивались события дальше, если бы Дегтярев не забил за «Десну» гол «в раздевалку». Во втором тайме подопечные Рябоконя дожали подопечных Федыка – 3:1 и вернулись в верхнюю часть турнирной таблицы.

Сборная тура

Гальчук – Лучкевич, Кривцов, Вернидуб, Корниенко - Коваленко, Андриевский - Цыганков, Тайсон, Громов - Гладкий.