ЛЕОНЕНКО о игре Колоса с Риекой: «У Селезнева будто сапоги были надеты»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Колоса» в матче с «Риекой» (0:2) в отборе Лиги Европы.

Также он отметил момент Евгения Селезнева, который не забил с убийственной позиции.

«Футболисты сами могли понять, что через короткий и средний пас нельзя играть на таком поле. У Селезнева будто сапоги были надеты. Иначе я не знаю, как оттуда можно было не попасть. Во-первых, не знал, какое решение надо принять. Любой нормальный нападающий знает, что нужно бить. Только в сапогах можно было так подсечь, как ударил Селезнев. Хотя бы в лоб мог попасть вратарю. Его брали для чего? Чтобы забивал. Вот в таких моментах. Он никогда не бегал по 30-40 метров. Селезнев как раз скидку на газон себе сделал», - сказал Леоненко.