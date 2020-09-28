ЛЕОНЕНКО: «Почему красная защитнику Миная? Потому что выход один на один»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко разобрал скандальный эпизод в стартовом матче 4 тура УПЛ «Минай» – «Динамо» (0:4).

«Надо позвонить Кобину и спросить у него. Пусть прокомментирует, кого он защищает. Почему красная? Потому что выход один на один. Никто не страховал. До штрафной было нарушение, потом уже все. Павлиш не удержался сам», - сказал Леоненко.

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