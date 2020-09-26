Василий КОБИН: «Человек просто не умеет судить, квалификация на нуле»

Наставник «Миная» Василий Кобин по итогам поражения от «Динамо» 0:4 в матче УПЛ остался недоволен судьей, который на старте встречи удалил игрока.

«Эпизод не тянул на удаление. Можно было дать вторую желтую, но не прямую красную, момент спорный. Скорее не было, чем наоборот. Оценивать судейство нет смысла, человек просто не умеет судить. Романов всегда дает миллион желтых, его квалификация на полном нуле. Пусть думают, что с ним делать. Так нельзя, 15-я минута - и уже пенальти, не замечая фолов со стороны «Динамо». Первое нарушение от киевлян - на 30-й минуте! Рефери был очень настроен против нас. Так нельзя относиться к команде, которая слабее уровнем. Конечно, это решение арбитра сломало игру».

«В игре с «Олимпиком» нам тоже из офсайда забили. Но ничего, мы станем сильнее. Мы понимали, что будет такое судейство. Но столь бездарное... Мне трудно что-то комментировать».

«Мы не ехали в Киев играть в открытый футбол. Мы понимали, что будет тяжело. Надо будет много работать на поле, чтобы взять очки. Но выбранная схема с тремя центрбеками работала. Есть вопросы по офсайдам. Судьи постоянно пропускали моменты. Нет смысла об этом говорить, это уже история. Отдали все силы, терпели, старались. Будем набирать очки в следующих матчах», - сказал Кобин.