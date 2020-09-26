Василий КОБИН: «Человек просто не умеет судить, квалификация на нуле»

Наставник недоволен судейством

  • 26.09.2020 19:24
  • 6173 просмотра
  • 49 комментариев
Василий КОБИН: «Человек просто не умеет судить, квалификация на нуле»
© facebook.com/minajfootballclub

Наставник «Миная» Василий Кобин по итогам поражения от «Динамо» 0:4 в матче УПЛ остался недоволен судьей, который на старте встречи удалил игрока.

«Эпизод не тянул на удаление. Можно было дать вторую желтую, но не прямую красную, момент спорный. Скорее не было, чем наоборот. Оценивать судейство нет смысла, человек просто не умеет судить. Романов всегда дает миллион желтых, его квалификация на полном нуле. Пусть думают, что с ним делать. Так нельзя, 15-я минута - и уже пенальти, не замечая фолов со стороны «Динамо». Первое нарушение от киевлян - на 30-й минуте! Рефери был очень настроен против нас. Так нельзя относиться к команде, которая слабее уровнем. Конечно, это решение арбитра сломало игру».

«В игре с «Олимпиком» нам тоже из офсайда забили. Но ничего, мы станем сильнее. Мы понимали, что будет такое судейство. Но столь бездарное... Мне трудно что-то комментировать».

«Мы не ехали в Киев играть в открытый футбол. Мы понимали, что будет тяжело. Надо будет много работать на поле, чтобы взять очки. Но выбранная схема с тремя центрбеками работала. Есть вопросы по офсайдам. Судьи постоянно пропускали моменты. Нет смысла об этом говорить, это уже история. Отдали все силы, терпели, старались. Будем набирать очки в следующих матчах», - сказал Кобин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(45 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 20:20
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 20:17
    Их в прошлом сезоне тащили на второе место, и в этом делают то же самое, даже ещё раньше начали это делать.
    Кто тащил , конкретно матч и видео .
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.09.2020 20:19
    +1
    Какое же он тупое чмо, этот закарпатский кротяра уася. уася по ходу не в курсе, что две желтые равно одна красная. Да любой арбитр скажет, что минаевец наиграл на две карточки желтых в тех двух эпизодах, и не ипет что это всего лишь 15 минута, просто не нужно быть костоломом и проигрывать позицию
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 20:17
    -2
    serge_kr, 26.09.2020 20:04
    Шубы сейчас в моде, гнилая команда будет до конца сезона кормить судьей икрой
    Их в прошлом сезоне тащили на второе место, и в этом делают то же самое, даже ещё раньше начали это делать.
    Ссылка
    Taykitanin
      Taykitanin, 26.09.2020 20:16
    +2
    "...Можно было дать вторую желтую, но не прямую красную, момент спорный..." Кобин не в курсе, что вторая желтая приводит к удалению с поля. Более тупой отмазки не было. Да еще и пенальти за нарушение дали😂. Научи своих играть, а не ломать ноги, как сам и говорил своим во время матча?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 20:07
    +1
    serge_kr, 26.09.2020 20:04
    Шубы сейчас в моде, гнилая команда будет до конца сезона кормить судьей икрой
    Что лох , а бутылку не дали , в связи с успехом Динамо ???
    Давай , в чем сегодня не прав арбитр , открываем правила и смотрим видео готов ?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 20:06
    +1
    serge_kr, 26.09.2020 20:04
    Шубы сейчас в моде, гнилая команда будет до конца сезона кормить судьей икрой
    Я думаю гнилой ржавой команде-помойке Шл...хтеру и это не поможет.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 20:05
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:58
    Таку, що Динамо починає раптово грати в нормальний футбол лише коли грає в більшості
    Ну так до большинства было 3 голевых момента. К 16 минуте
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 26.09.2020 20:04
    -2
    Шубы сейчас в моде, гнилая команда будет до конца сезона кормить судьей икрой
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 20:03
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:54
    Повністю згоден. І мене дивує, що 5-6 динамівських троллей, що тут сидять днями і ночами захищають ось таку гру Динамо.
    Вакса умник забыл как вас тащил! Я вот неделю слежу за кротофермой тут. Хоть один плебей их сказал оценку,обсудил кухню кротов. Так нет Динамо Динамо Динамо. Знаете как говорят В таких случаях? Бьёт значит любит. Что и следовало доказать без Динамо вы никто!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.09.2020 20:03
    -2
    Frank Piter, 26.09.2020 19:57
    Какую такую игру Динамо? Переиграли по всем статьям, без шансов. Удаление, пеналь и голы чистые, утрись.
    Чистейшие как слеза младенца
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.09.2020 20:02
    +1
    con clusion, 26.09.2020 19:50
    Облил бы судью зелёнкой. В Киеве так принято...
    У ватана до сих пор болит что Барина обидели, лол
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 19:59
    0
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:30
    Согласен с Кобином. Это скандал очередной на всю страну. Полный беспредел
    После прошлого скандала « на всю страну» всё-таки со Львовом , как только появился детальный разбор , и видео эпизодов , вся ваша макеевская шайка дружно присела с языком в жопе
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:58
    -3
    Frank Piter, 26.09.2020 19:57
    Какую такую игру Динамо? Переиграли по всем статьям, без шансов. Удаление, пеналь и голы чистые, утрись.
    Таку, що Динамо починає раптово грати в нормальний футбол лише коли грає в більшості
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:57
    -5
    valdemar84, 26.09.2020 19:35
    вже забув як Мінай у вишку тягнули
    Не правда.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 19:57
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:54
    Повністю згоден. І мене дивує, що 5-6 динамівських троллей, що тут сидять днями і ночами захищають ось таку гру Динамо.
    Какую такую игру Динамо? Переиграли по всем статьям, без шансов. Удаление, пеналь и голы чистые, утрись.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 19:56
    0
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:54
    Повністю згоден. І мене дивує, що 5-6 динамівських троллей, що тут сидять днями і ночами захищають ось таку гру Динамо.
    Закарпатлох, по пунктам в чем не прав арбитр ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 19:56
    +2
    Васька клоун , забыл что он уже не шахтере , и читает старую мантру
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:54
    -8
    waw, 26.09.2020 19:35
    динамо впевнено грає,але тільки в більшості,нема чисельної більшості - нема гри
    Повністю згоден. І мене дивує, що 5-6 динамівських троллей, що тут сидять днями і ночами захищають ось таку гру Динамо.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 19:53
    +1
    con clusion, 26.09.2020 19:50
    Облил бы судью зелёнкой. В Киеве так принято...
    На Донбассе принято сразу на перо. А сейчас на подвал. У каждого свои нравы.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 19:51
    0
    Trasher311987, 26.09.2020 19:41
    Я думал ты адекватно оценишь ситуацию
    Он в отношении Динамо адекватно не умеет вообще. Его в отрочестве на суркисовских шубах невинности лишили.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 26.09.2020 19:27
    +15
    Про що ти торочиш Кобін? Пеналь 100% І при чому тут 15 хв до пеналів? Не фоліть і пеналів взагалі не буде.. Жесть...
    Ссылка
    vladimir5d
      vladimir5d, 26.09.2020 19:30
    +10
    Посмотри повтор,а потом обвиняй судей
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 19:32
    +9
    В чем момент спорный? Ногой и рукой не цеплял? Или была игра в мяч? Может это у тренера квалификация на ноле, раз его защитники так валят игроков соперника и зарабатывают прямые красные на старте игры?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.09.2020 19:34
    +5
    Сто арбітрів із ста в цьому випадку поставили би пенальті і можливо тільки хтось з них не дав би пряму червону.
    Ти Вася, краще працюй на тренуваннях, бо твоя команда не грає, а стоїть і та перемога над Олександрією так і залишиться випадково єдиною.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 19:33
    +5
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:30
    Согласен с Кобином. Это скандал очередной на всю страну. Полный беспредел
    Проведи в палате референдум , убогое.
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 26.09.2020 19:32
    +5
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:30
    Согласен с Кобином. Это скандал очередной на всю страну. Полный беспредел
    Полный беспредел это 3 точки. Ты писал тогда что это беспредел?
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 26.09.2020 19:28
    +5
    Могли бы вью не резать? А то уже похвалил в предыдущем отрезке,а тут на тебе.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 26.09.2020 19:36
    +4
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:33
    В том что сразу красную, а не желтуютдал
    От удаления это его бы не спасло.. нужно было его раньше выгонять..
    Ссылка
    Taykitanin
      Taykitanin, 26.09.2020 20:16
    +3
    "...Можно было дать вторую желтую, но не прямую красную, момент спорный..." Кобин не в курсе, что вторая желтая приводит к удалению с поля. Более тупой отмазки не было. Да еще и пенальти за нарушение дали😂. Научи своих играть, а не ломать ноги, как сам и говорил своим во время матча?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 19:46
    +3
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:30
    Согласен с Кобином. Это скандал очередной на всю страну. Полный беспредел
    Вы Динамо опередили еще в 1 туре на скандалы! Пенальти 110% был а желтая или красная? Преднамеренная задержка защитником опережающего на шаг Супрягу. Не пенальти? А красная ибо как тот же удар сзади! Если бы так крота ой как ныли бы что красную не дали. Смешные. Может Боитесь что не будет вам красные карточки? Не переживайте если надо И вам покажет. Вы уж точно не Эксперт ФИФА, так пыль! Откройте рейтинг лояльности судей прошлом сезоне увидите - негативное отношение первые два места Мариуполь и Колос а самое позитивное отношение Динамо и Шахтера. Так что хватит ныть разводите чушь!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 19:38
    +3
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 19:35
    Васёк, мне кажется ты хорошо понимаешь, что это такое и для чего это делают уже который тур подряд, просто в этот раз с самых первых туров начали активно тянуть позорную дырку на второе место.
    Да-да , вы в клизменной это с ним обсудите.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 19:37
    +3
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:33
    В том что сразу красную, а не желтуютдал
    Так у него уже была желтая , всё равно красная. Тем более ЭТО БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗАЩИТНИК между напом и воротником. ( но это - не для среднего ума , слазь со смереки ).
    Ссылка
    valdemar84
      valdemar84, 26.09.2020 19:35
    +3
    вже забув як Мінай у вишку тягнули
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.09.2020 20:19
    +2
    Какое же он тупое чмо, этот закарпатский кротяра уася. уася по ходу не в курсе, что две желтые равно одна красная. Да любой арбитр скажет, что минаевец наиграл на две карточки желтых в тех двух эпизодах, и не ипет что это всего лишь 15 минута, просто не нужно быть костоломом и проигрывать позицию
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 20:05
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:58
    Таку, що Динамо починає раптово грати в нормальний футбол лише коли грає в більшості
    Ну так до большинства было 3 голевых момента. К 16 минуте
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 20:03
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:54
    Повністю згоден. І мене дивує, що 5-6 динамівських троллей, що тут сидять днями і ночами захищають ось таку гру Динамо.
    Вакса умник забыл как вас тащил! Я вот неделю слежу за кротофермой тут. Хоть один плебей их сказал оценку,обсудил кухню кротов. Так нет Динамо Динамо Динамо. Знаете как говорят В таких случаях? Бьёт значит любит. Что и следовало доказать без Динамо вы никто!!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 19:57
    +2
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 19:54
    Повністю згоден. І мене дивує, що 5-6 динамівських троллей, що тут сидять днями і ночами захищають ось таку гру Динамо.
    Какую такую игру Динамо? Переиграли по всем статьям, без шансов. Удаление, пеналь и голы чистые, утрись.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 19:56
    +2
    Васька клоун , забыл что он уже не шахтере , и читает старую мантру
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 26.09.2020 19:43
    +2
    Trasher311987, 26.09.2020 19:41
    Я думал ты адекватно оценишь ситуацию
    АК и адекватность??? Пхахаха
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 19:42
    +2
    Вася в бытность свою футболистом, так долго сидел на банке, что забыл правила футбола.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности