В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.
Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Вест Хэм Юнайтед).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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