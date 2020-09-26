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Вест Хэм Юнайтед
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Вулверхэмптон
27.09.2020 21:00   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Молотобойцы» в погоне за первой победой

  • 26.09.2020 21:10
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Вест Хэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Вест Хэм

В воскресенье, 27-го сентября, «Вест Хэм» в рамках третьего тура чемпионата Англии будет принимать «Вулверхэмптон». «Молотобойцы» уже традиционно неудачно начали национальное первенство: четвертый сезон подряд лондонский клуб не может одержать победу в стартовых двух турах. Сначала «Вест Хэм» на своем поле уступил «Ньюкаслу», а затем в лондонском дерби проиграл «Арсеналу». Впрочем, игрой против «канониров» лондонцы добавили оптимизма в сердца своих болельщиков.

Немного улучшили себе настроение «молотобойцы» в поединке Кубка английской лиги, разгромив «Халл Сити» со счетом 5:1. Эта встреча стала бенефисом украинца Андрея Ярмоленко, который забил два гола и отдал две голевые передачи.

Неприятной новостью для лондонцев стало обнаружение коронавирусной инфекции у главного тренера команды Дэвида Мойеса. «Буду смотреть игру из дома после положительного результата теста на COVID-19. Планирую как можно больше поддерживать связь с командой и тренерским составом», – сказал коуч перед поединком против «Вулверхэмптона». Кроме Мойеса, положительные тесты на коронавирус также сдали Исса Диоп и Джош Каллен.

«Волки» стартовали в новом чемпионате с гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед», а затем проиграли «Манчестер Сити». На прошлой неделе «Вулверхэмптон» за кругленькую сумму продал в «Ливерпуль» форварда Диогу Жота, а затем подписал португальца Нелсона Семеду из «Барселоны». «Я очень хорошо его знаю. Я видел, как он играл в «Бенфике», «Барселоне» и в сборной. Он отличный игрок и отличный человек», – отметил соотечественник новичка «волков» Жоау Моутинью. Также игроком команды стал 18-летний защитник Ки-Ян Ховер. Под вопросом находится участие в предстоящем матче другого новичка «Вулверхэмптона» Фернандо Марсала, который восстанавливается после повреждения.

Обороне «Вест Хэма» предстоит решить вопрос по нейтрализации форварда Рауля Хименеса, который забивал в двух предыдущих матчах чемпионата. Если мексиканец отметится результативным ударом в ворота «молотобойцев», он может повторить достижение Дерека Дугана, который в 1973-м году забивал в трех стартовых встречах национального первенства. Впрочем, у лондонского клуба есть свой бомбардир: Майкл Антонио забил уже девять голов после возобновления соревнований в начале июня.

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Фабиански, Кресвелл, Огбонна, Бальбуэна, Фредерикс, Райс, Соучек, Форнальс, Ноубл, Боуэн, Антонио.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Сайсс, Коди, Боли, Винагре, Моутинью, Невеш, Семеду, Поденсе, Хименес, Траоре.

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27 сентября, воскресенье

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»
Лондон. Стадион «Олимпийский». 21:00
Арбитр: Мартин Аткинсон
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Александр Снитко, Sport.ua

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