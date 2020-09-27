Вест Хэм разгромил Волков, Ярмоленко наблюдал за этим со скамейки запасных

27 сентября состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.
«Вест Хэм» нанес разгромное поражение «Вулверхэмптону» со счетом 4:0. Дублем отличился Джаррод Боуэн. «Молотобойцы» одержали первую победу после двух поражений на старте.
Украинец Андрей Ярмоленко, по решению наставника команды, всю игру оставался в запасе, несмотря на удачное выступление в Кубке английской лиги несколькими днями ранее.
АПЛ. 3-й тур
«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» – 4:0
Голы: Боуэн, 17, 57, Хименес, 66 (автогол), Халлер, 90+3.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Джонсон, 49), Масуаку, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Нобл, 88), Боуэн (Халлер, 88).
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду (Хувер, 73), Саисс, Винагре, Жоау Моутинью (Витинья, 73), Невеш, Хименес, Траоре (Силва, 62), Педру Нету.
Предупреждение: Коади, 51.
Судья: Аткинсон.
Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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