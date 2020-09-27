3-й тур
Вест Хэм Юнайтед
4:0
Вулверхэмптон
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм разгромил Волков, Ярмоленко наблюдал за этим со скамейки запасных

4 безответных мяча побывало в воротах «Вулверхэмптона» в матче 3-го тура АПЛ

  • 27.09.2020 22:55
  • 1589 просмотров
  • 7 комментариев
Вест Хэм разгромил Волков, Ярмоленко наблюдал за этим со скамейки запасных
© Twitter

27 сентября состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм» нанес разгромное поражение «Вулверхэмптону» со счетом 4:0. Дублем отличился Джаррод Боуэн. «Молотобойцы» одержали первую победу после двух поражений на старте.

Украинец Андрей Ярмоленко, по решению наставника команды, всю игру оставался в запасе, несмотря на удачное выступление в Кубке английской лиги несколькими днями ранее.

АПЛ. 3-й тур

«Вест Хэм»  «Вулверхэмптон»  4:0

Голы: Боуэн, 17, 57, Хименес, 66 (автогол), Халлер, 90+3.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Джонсон, 49), Масуаку, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Нобл, 88), Боуэн (Халлер, 88).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду (Хувер, 73), Саисс, Винагре, Жоау Моутинью (Витинья, 73), Невеш, Хименес, Траоре (Силва, 62), Педру Нету.

Предупреждение: Коади, 51.

Судья: Аткинсон.

Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 28.09.2020 00:04
    0
    Ничего. Пока вх не вылетел из кубков английских голы будут от Андрюхи. Ребров и Шева подтвердят это😂
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 27.09.2020 23:37
    0
    Вот и рецепт ВЕст Хему,как побеждать в премьер лиге
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.09.2020 23:29
    0
    Не чекав такого від ВестХему.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 23:09
    -6
    janu0320, 27.09.2020 23:06
    потому и разгромили, потому что ялмолэнко на банке сидел, всё логично
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 27.09.2020 23:06
    -11
    потому и разгромили, потому что ялмолэнко на банке сидел, всё логично
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 22:58
    -11
    Браво Андрюха! Наблюдал за твоей игрой на лавочке - ты бох дриблинга и острых передач.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 22:58
    -11
    Бревно сидело на бревне, всё логично.
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 28.09.2020 00:04
    0
    Ничего. Пока вх не вылетел из кубков английских голы будут от Андрюхи. Ребров и Шева подтвердят это😂
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 27.09.2020 23:37
    0
    Вот и рецепт ВЕст Хему,как побеждать в премьер лиге
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.09.2020 23:29
    0
    Не чекав такого від ВестХему.
    Ссылка
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