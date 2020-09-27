Мирон МАРКЕВИЧ: «Аматорская сборная Львовщины сыграла бы лучше Львова»

Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями об игре 4-го тура УПЛ между «Львовом» и «Зарей» (0:5), которую он посетил на львовском стадионе «Украина».

«Я просто шокирован той имитацией футбола в исполнении «Львова». На мой взгляд, если бы «Заря» во втором тайме не сбросила обороты, то спокойно довела бы дело до двухзначного счета. Убежден, что аматорская сборная Львовщины даже собранная, как говорят, с листа, сыграла бы лучше «Львова».

Согласен, на прошлой неделе «Львов» дал бой «Динамо», но в столице «горожане» действовали с запредельной самоотдачей, на эмоциональном подъеме, а вот свой настоящий уровень они продемонстрировали в поединках с «Колосом» и «Зарей». Мне кажется, что все проблемы из-за отсутствия четкой стратегии: поначалу во «Львове» делали ставку на бразильцев, затем на кого попало, только не на украинцев… Добавьте сюда частые смены тренеров и все без результата…

Кстати, знаю еще одну команду из Львова, которая почему-то решила, что ей также помогут побеждать испаноязычные футболисты, затем вообще хотела заявиться в чемпионате Польши, а сейчас потеряла свою знаменитую клубную специализированную спортшколу и еле сводит концы с концами, выступая во второй лиге. Похоже, «Львов» наступает на те же грабли», - сказал Маркевич.