Мирон МАРКЕВИЧ: «Аматорская сборная Львовщины сыграла бы лучше Львова»

Специалист раскритиковал команду за игру с «Зарей»

  • 27.09.2020 22:00
  • 1406 просмотров
  • 10 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Аматорская сборная Львовщины сыграла бы лучше Львова»
© ФК Рух. Мирон Маркевич

Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями об игре 4-го тура УПЛ между «Львовом» и «Зарей» (0:5), которую он посетил на львовском стадионе «Украина».

«Я просто шокирован той имитацией футбола в исполнении «Львова». На мой взгляд, если бы «Заря» во втором тайме не сбросила обороты, то спокойно довела бы дело до двухзначного счета. Убежден, что аматорская сборная Львовщины даже собранная, как говорят, с листа, сыграла бы лучше «Львова».

Согласен, на прошлой неделе «Львов» дал бой «Динамо», но в столице «горожане» действовали с запредельной самоотдачей, на эмоциональном подъеме, а вот свой настоящий уровень они продемонстрировали в поединках с «Колосом» и «Зарей». Мне кажется, что все проблемы из-за отсутствия четкой стратегии: поначалу во «Львове» делали ставку на бразильцев, затем на кого попало, только не на украинцев… Добавьте сюда частые смены тренеров и все без результата…

Кстати, знаю еще одну команду из Львова, которая почему-то решила, что ей также помогут побеждать испаноязычные футболисты, затем вообще хотела заявиться в чемпионате Польши, а сейчас потеряла свою знаменитую клубную специализированную спортшколу и еле сводит концы с концами, выступая во второй лиге. Похоже, «Львов» наступает на те же грабли», - сказал Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 22:33
    0
    kvv1404, 27.09.2020 22:32
    Так я що там пиз....ти коли колгосп під назвою ФК Львів ще в першому таймі 5 штук ковтнула,легко і невимушено! А це Зоря а не Інтер!!!
    Не з"їжджай !
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.09.2020 22:32
    0
    PFCLviv, 27.09.2020 22:26
    Ну так пиз.......іти, не мішки носити !
    Так я що там пиз....ти коли колгосп під назвою ФК Львів ще в першому таймі 5 штук ковтнула,легко і невимушено! А це Зоря а не Інтер!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 22:26
    -2
    kvv1404, 27.09.2020 22:23
    А йому не треба брати на себе фінансування якоїсь команди,бо він не олігарх!
    Ну так пиз.......іти, не мішки носити !
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.09.2020 22:23
    0
    PFCLviv, 27.09.2020 22:07
    Ти вже взяв на фінансування якусь команду шоб показати результат ?!
    А йому не треба брати на себе фінансування якоїсь команди,бо він не олігарх!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 22:21
    -3
    Мироську, ану покажи клас !
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 22:19
    +2
    PFCLviv, 27.09.2020 22:07
    Ти вже взяв на фінансування якусь команду шоб показати результат ?!
    думаю брать Карпаты-хотяб ФК Львив сожрем в 2 лиге в дерби
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.09.2020 22:07
    0
    Ранее читал сатирические комментарии о чемпионате Турции.....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 22:07
    -5
    Al Zolo, 27.09.2020 22:04
    абсолютно согласен с Мироном Богдановичем..... никому ненужный клуб без истории и болел-попавший скандально в УПЛ вместо Вереса не имеет будущего
    Ти вже взяв на фінансування якусь команду шоб показати результат ?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 22:05
    -6
    Мироську, не сц.....и! Викарабкаємось, ми не вівці !
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 22:04
    +7
    абсолютно согласен с Мироном Богдановичем..... никому ненужный клуб без истории и болел-попавший скандально в УПЛ вместо Вереса не имеет будущего
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 22:04
    +7
    абсолютно согласен с Мироном Богдановичем..... никому ненужный клуб без истории и болел-попавший скандально в УПЛ вместо Вереса не имеет будущего
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 22:19
    +2
    PFCLviv, 27.09.2020 22:07
    Ти вже взяв на фінансування якусь команду шоб показати результат ?!
    думаю брать Карпаты-хотяб ФК Львив сожрем в 2 лиге в дерби
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 22:33
    0
    kvv1404, 27.09.2020 22:32
    Так я що там пиз....ти коли колгосп під назвою ФК Львів ще в першому таймі 5 штук ковтнула,легко і невимушено! А це Зоря а не Інтер!!!
    Не з"їжджай !
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.09.2020 22:32
    0
    PFCLviv, 27.09.2020 22:26
    Ну так пиз.......іти, не мішки носити !
    Так я що там пиз....ти коли колгосп під назвою ФК Львів ще в першому таймі 5 штук ковтнула,легко і невимушено! А це Зоря а не Інтер!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.09.2020 22:23
    0
    PFCLviv, 27.09.2020 22:07
    Ти вже взяв на фінансування якусь команду шоб показати результат ?!
    А йому не треба брати на себе фінансування якоїсь команди,бо він не олігарх!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.09.2020 22:07
    0
    Ранее читал сатирические комментарии о чемпионате Турции.....
    Ссылка
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