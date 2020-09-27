АПЛ. Тоттенхэм потерял очки с Ньюкаслом, Лидс обыграл Шеффилд

«Шпоры» пропустили на 95-й минуте

  • 27.09.2020 18:09
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  • 1 комментарий
АПЛ. Тоттенхэм потерял очки с Ньюкаслом, Лидс обыграл Шеффилд
© twitter.com/SpursOfficial

«Тоттенхэм» не смог удержать победу над «Ньюкаслом» в третьем туре чемпионата Англии. Лондонцы лидировали большую часть времени, но пропустили мяч на 95-й минуте. В итоге игра завершилась со счетом 1:1.

В другом матче «Лидс» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед».

«Тоттенхэм» - «Ньюкасл» - 1:1
Гол: Лукас Моура, 25 - 1:0, Уилсон (пен), 90+5 - 1:1

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 77), Лукас Моура (Ламела, 79), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Бергвейн, 46), Кейн.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласселс, Ритчи (Льюис, 69), Альмирон (Кэрролл, 77), Шелви, Хендрик (Мерфи, 74), Хэйден, Жоэлинтон, Уилсон.  

«Шеффилд Юнайтед» - «Лидс» - 0:1 (0:0)
Гол: Бэмфорд, 88.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Ампаду, Болдок, Берге, Осборн, Ландстрем (Норвуд, 64), Макголдрик (Шарп, 74), Берк (Макберни, 74).
«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Кох, Эйлинг, Клих, Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Поведа, 66), Робертс (Родриго, 46. Алиоски, 90+1), Харрисон.

В другом матче тура «Челси» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (3:3).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 27.09.2020 18:34
    -1
    Нуу,Маур ну *умник*поменять Сона на ледачого Бергвейна(зачем он его пихайет почти в каждом матче),наверное зато что Сон в 1м тайме попал в штангу и перекладину,затем Игравшего Моура на нестабильного Ламелу???Ждал что он покажет народу Бейла.
    Наверное его убаюкал никакой Ньюкасл который центральную линию пересек аж 20й минуте,и единственный удар в сторону ворот на 47й минуте и при хибком счете Маура наказал господин случай на 95й минуте,который был сегодня за Ньюкасл,который без единого удара в створ ворот добыл очко,нуу это его Величество Футбол.
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