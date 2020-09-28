3-й тур
Шеффилд Юнайтед
0:1
Лидс
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шеффилд Юнайтед — Лидс — 0:1. Видео гола и обзор матча

Победу гостям принес точный удар Патрика Бемфорда в концовке встречи

  • 28.09.2020 12:41
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Шеффилд Юнайтед — Лидс — 0:1. Видео гола и обзор матча
© ФК Лидс Юнайтед. Патрик Бемфорд

В поединке 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0. Единственный гол забил Патрик Бемфорд на 89-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Шеффилд Юнайтед» — «Лидс» — 0:1
Гол: Бемфорд, 89

Лучшие моменты матча Шеффилд Юнайтед - Лидс
89' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
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Источник — YouTube

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