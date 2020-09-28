В поединке 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0. Единственный гол забил Патрик Бемфорд на 89-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Шеффилд Юнайтед» — «Лидс» — 0:1
Гол: Бемфорд, 89
Лучшие моменты матча Шеффилд Юнайтед - Лидс
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
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Источник — YouTube
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