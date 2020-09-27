"Журналист: Фран Соль перейдет из Динамо в клуб Сегунды"

Нападающий «Динамо» Фран Соль, скорее всего, больше не сыграет за «Динамо» в нынешнем сезоне.

По информации испанского журналиста Мартина Манчона, Соль близок к переходу в одну из команд Сегунды.

45' buenos minutos de Fran Sol en la goleada del Dinamo Kiev ante el Minaj. Si todo va según lo previsto será su último partido de la temporada en Ucrania. Insisto: jugará en Segunda. — Martín Manchón (@Martindesos) September 26, 2020

Ранее сообщалось, что «Динамо» выбирает между «Тенерифе» и «Эспаньолом», но склоняется к варианту с островитянами, так как те хотят включить в арендный договор опцию о выкупе контракта Соля.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» три матча во всех турнирах, где забил один мяч. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро. Контракт Соля с киевским клубом рассчитан до декабря 2023 года.