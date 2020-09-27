Журналист: Фран Соль перейдет из Динамо в клуб Сегунды

Вероятно, матч с «Минаем» стал последним для испанского форварда в бело-синей футболке

  • 27.09.2020 13:29
  • 2663 просмотра
  • 6 комментариев
Журналист: Фран Соль перейдет из Динамо в клуб Сегунды
© ФК Динамо. Фран Соль (справа)

Нападающий «Динамо» Фран Соль, скорее всего, больше не сыграет за «Динамо» в нынешнем сезоне.

По информации испанского журналиста Мартина Манчона, Соль близок к переходу в одну из команд Сегунды.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выбирает между «Тенерифе» и «Эспаньолом», но склоняется к варианту с островитянами, так как те хотят включить в арендный договор опцию о выкупе контракта Соля.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» три матча во всех турнирах, где забил один мяч. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро. Контракт Соля с киевским клубом рассчитан до декабря 2023 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 27.09.2020 14:45
    0
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:14
    Да,да! А то вступил в гавно
    "Журналист: Фран Соль перейдет из Динамо в клуб Сегунды"
    Внимание вопрос: что делает здесь не очень(мягко сказано) умный фанат Шахтера??
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:25
    -2
    Бесполезным форвардом оказался, ну хоть может в родной стране заиграет
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 14:19
    +2
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:14
    Да,да! А то вступил в гавно
    А шо ж ты посреди дороги лежало ?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:17
    +1
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:14
    Да,да! А то вступил в гавно
    Это когда Копанке забил? Да не, не вступил, просто опустил донецкое го...о
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 14:14
    -3
    Alex323, 27.09.2020 13:36
    Хай щастить Франу.
    Да,да! А то вступил в гавно
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 27.09.2020 13:36
    +5
    Хай щастить Франу.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 27.09.2020 13:36
    +5
    Хай щастить Франу.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 14:19
    +2
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:14
    Да,да! А то вступил в гавно
    А шо ж ты посреди дороги лежало ?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:17
    +1
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:14
    Да,да! А то вступил в гавно
    Это когда Копанке забил? Да не, не вступил, просто опустил донецкое го...о
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 27.09.2020 14:45
    0
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:14
    Да,да! А то вступил в гавно
    "Журналист: Фран Соль перейдет из Динамо в клуб Сегунды"
    Внимание вопрос: что делает здесь не очень(мягко сказано) умный фанат Шахтера??
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности