Динамо отдаст Соля в испанский клуб

Киевское «Динамо» намерено отдать 28-летнего испанского форварда Франа Соля в «Тенерифе» или в «Эспаньол». Решение будет принято в ближайшее время.

«На днях будут окончательно рассмотрены предложения «Тенерифе» и «Эспаньола» по нашему Бомбардиру (Франу Солю — прим. ред.). Островитяне в приоритете. Предложение аренды с правом выкупа. Таким образом может решиться дилемма Соль/Русин. Если бы зарплата последнего была бы хоть чуть соизмерима с испанцем, сплавляли бы, в первую очередь, Назария. Финансы, понимаете ли», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» три матча во всех турнирах, где забил один мяч. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона. Контракт Соля с киевским клубом рассчитан до декабря 2023-го года.