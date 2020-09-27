СТУПАР: «Как только у Шахтера появляется конкуренция, включается рупор»

Вчера «Динамо» в 4-м туре УПЛ разгромило «Минай» со счетом 4:0. Арбитр матча, Виталий Романов, на 15-й минуте назначил пенальти в ворота «Миная» и удалил хавбека Дмитрия Павлиша.
Экс-арбитр Мирослав Ступар считает критику в адрес Романова несправедливой:
«Как только у «Шахтера» в чемпионате появляется конкуренция, включается рупор телеканалов-трансляторов. Обидно, когда комментаторы искусственно подливают масла в огонь, критикуя правильные решения арбитра.
Одиннадцатиметровый на 15-й минуте в ворота «Миная» был очевиден как по духу игры, так и по тексту правил. Красная карточка Павлишу – тоже.
Красная карточка дается тогда, когда игрок фолит, даже не пытаясь сыграть в мяч. Что и произошло. Если бы Павлиш боролся за мяч и в этой борьбе сфолил бы против Супряги, тогда была бы желтая. Романов отсудил хорошо.
Почему же они так подробно не разбирали судейскую работу после матча «Заря» – «Шахтер», когда в ворота горняков Романов не назначил чистый одиннадцатиметровый во втором тайме?».
Источник — UA-Football
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Хмм.., отже орангутанг амебоголовий
Ти, як і решта абиЩоНаПонтах, навіть і 0,1% тієї історії не знаєте.
Послухай хоч щось. Це було напередодні гри ЛЧ-1995-96, Динамо-Панатінаікос. Динамівська делегація, до речі, на прохання іспанського рефері, повела того недоумка по хутровим БУТІКАМ, де іспанському, як виявилось, голодранцю ДУЖЕ сподобалась шуба з песця. Тобто, дослівно якщо, то він дуже забажав своїй дружині той виріб. Йому відповіли, що НАВІЩО ТАКА СПЕКОТНА ШУБА для теплої Іспанії??? Реф сказав, та хіба що так, може згодиться кудись для екскурсії. І саме цб шубу йому кур'єр доставив в готельний номер. А воно перелякане фіг зна що подумав, і вякнув цю гнилоту комусь... Ну, і у підсумку виграш 1:0 Динамо анулювали,і виключили з тієї ЛЧ, замінивши ДК клубом Ольборг, котрий поступився ДК у кваліф.раунді.
І до цього треба привчати і тренерів і, тим більше, футболістів! Та й журналісти не повинні про це розпатякувати...
Відповідай по темі ШУБИ??? Де, і що відбулося, в якому році і під час чого, напередодні якої гри і турніру???
І до цього треба привчати і тренерів і, тим більше, футболістів! Та й журналісти не повинні про це розпатякувати...
Відповідай по темі ШУБИ??? Де, і що відбулося, в якому році і під час чого, напередодні якої гри і турніру???
-
А касательно самой бедной в Европе... смотри отчеты Мирового Банка и ООН.
У нас теж ТРИ чемпіони з того ж 1992-го. А враховуючи договорняки, якщо би їх не було, то УПЛ на ІЗІ могли б виграти і Металіст з Дніпром.
С1992 года чемпионами были только Динамо и Шахтер. Два олигархна Ахметов и братья Суркисы держат украинский футбол уже более 25 лет.
Результаты сборной Украины и наличие 2-3 украинских легионеров в топ-5 чемпионатах - указывает, что общий уровень развития украинского футбола довольно низкий. При этом у нас самая бедная страна Европы с самым низким ВВП на человека, с самой низкой реальной заработной платой.
А ось по-третє, ти щось не туди зиганув стосовно 2-х відвертих лідерів. Ці 2-3 лідери, +;- є наявеість майже кожного чемпіонату Європи від Португалії з Іспанією, до Польщі з Україною. Виключення становить тільки Англія, де час від часу історичні лідери дещо міняють дислокацію турнірки.
Хмм.., отже орангутанг амебоголовий
Ти, як і решта абиЩоНаПонтах, навіть і 0,1% тієї історії не знаєте.
Послухай хоч щось. Це було напередодні гри ЛЧ-1995-96, Динамо-Панатінаікос. Динамівська делегація, до речі, на прохання іспанського рефері, повела того недоумка по хутровим БУТІКАМ, де іспанському, як виявилось, голодранцю ДУЖЕ сподобалась шуба з песця. Тобто, дослівно якщо, то він дуже забажав своїй дружині той виріб. Йому відповіли, що НАВІЩО ТАКА СПЕКОТНА ШУБА для теплої Іспанії??? Реф сказав, та хіба що так, може згодиться кудись для екскурсії. І саме цб шубу йому кур'єр доставив в готельний номер. А воно перелякане фіг зна що подумав, і вякнув цю гнилоту комусь... Ну, і у підсумку виграш 1:0 Динамо анулювали,і виключили з тієї ЛЧ, замінивши ДК клубом Ольборг, котрий поступився ДК у кваліф.раунді.
І до цього треба привчати і тренерів і, тим більше, футболістів! Та й журналісти не повинні про це розпатякувати...
Відповідай по темі ШУБИ??? Де, і що відбулося, в якому році і під час чого, напередодні якої гри і турніру???
-
А касательно самой бедной в Европе... смотри отчеты Мирового Банка и ООН.
У нас теж ТРИ чемпіони з того ж 1992-го. А враховуючи договорняки, якщо би їх не було, то УПЛ на ІЗІ могли б виграти і Металіст з Дніпром.
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