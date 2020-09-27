СТУПАР: «Как только у Шахтера появляется конкуренция, включается рупор»

Экс-арбитр считает критику в адрес Виталия Романова несправедливой

  • 27.09.2020 12:19
  • 3369 просмотров
  • 40 комментариев
СТУПАР: «Как только у Шахтера появляется конкуренция, включается рупор»
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Вчера «Динамо» в 4-м туре УПЛ разгромило «Минай» со счетом 4:0. Арбитр матча, Виталий Романов, на 15-й минуте назначил пенальти в ворота «Миная» и удалил хавбека Дмитрия Павлиша.

Экс-арбитр Мирослав Ступар считает критику в адрес Романова несправедливой:

«Как только у «Шахтера» в чемпионате появляется конкуренция, включается рупор телеканалов-трансляторов. Обидно, когда комментаторы искусственно подливают масла в огонь, критикуя правильные решения арбитра.

Одиннадцатиметровый на 15-й минуте в ворота «Миная» был очевиден как по духу игры, так и по тексту правил. Красная карточка Павлишу – тоже.

Красная карточка дается тогда, когда игрок фолит, даже не пытаясь сыграть в мяч. Что и произошло. Если бы Павлиш боролся за мяч и в этой борьбе сфолил бы против Супряги, тогда была бы желтая. Романов отсудил хорошо.

Почему же они так подробно не разбирали судейскую работу после матча «Заря» – «Шахтер», когда в ворота горняков Романов не назначил чистый одиннадцатиметровый во втором тайме?».

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Источник — UA-Football

(23 голоса)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 13:27
    0
    Robert Monroe, 27.09.2020 13:20
    Кроты всегда забывают добавить, что дело по шубам закрыли, ДК в следующем сезоне вернули в еврокубки, а тот испанский арбитр ушел в небытие после скандала.
    Это да дисквалификация меньше чем фред срна и рыбки дисквалификация,а были еще допиг скандалы
    Ссылка
    XoXoTyH
    online
      XoXoTyH, 27.09.2020 13:27
    0
    Да какая разница красная или жёлтая? Все равно было бы удаление. Старые деды сидят и спорят о какой-то фигне
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 13:27
    0
    Andre066, 27.09.2020 13:13
    Дурка 07,ты меня экзаменировать решил? Иди гуляй. Ты что села? Во времена интернета дураком надо быть чтобы такие вопросы задавать. Гугл в помощь. Время на всякую хамскую бестолочь и тратить несобираюсь.
    Хех... ну, ти і ДЕ-БІ-ЛІ-Щеееееееееееееееее Якщо є інтернет, що що ж ти, харя ка-ца-по-гавкаюча, не можеш глянути про "історіюЗшубами"???
    Хмм.., отже орангутанг амебоголовий
    Ти, як і решта абиЩоНаПонтах, навіть і 0,1% тієї історії не знаєте.
    Послухай хоч щось. Це було напередодні гри ЛЧ-1995-96, Динамо-Панатінаікос. Динамівська делегація, до речі, на прохання іспанського рефері, повела того недоумка по хутровим БУТІКАМ, де іспанському, як виявилось, голодранцю ДУЖЕ сподобалась шуба з песця. Тобто, дослівно якщо, то він дуже забажав своїй дружині той виріб. Йому відповіли, що НАВІЩО ТАКА СПЕКОТНА ШУБА для теплої Іспанії??? Реф сказав, та хіба що так, може згодиться кудись для екскурсії. І саме цб шубу йому кур'єр доставив в готельний номер. А воно перелякане фіг зна що подумав, і вякнув цю гнилоту комусь... Ну, і у підсумку виграш 1:0 Динамо анулювали,і виключили з тієї ЛЧ, замінивши ДК клубом Ольборг, котрий поступився ДК у кваліф.раунді.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 13:22
    -1
    Robert Monroe, 27.09.2020 13:16
    А я-то думал, что ненависть началась с еженедельных помоев Шахтера и телеканалов его владельца на ДК. А оно вон как - виноваты Хачериди и Милевский, которые посмели отвечать на эти грязевые потоки.
    Покрайней мере поколение ателькина,тимощука,воробья, попова и шевы реброва, гусева, белькевича было адекватнее их.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.09.2020 13:20
    +1
    Andre066, 27.09.2020 12:34
    Да нашествие наркоманов, не говори. Шубе скоро 30 лет,а у Кротов каждые 5 лет ДОПИНГ и дисквалификация
    Кроты всегда забывают добавить, что дело по шубам закрыли, ДК в следующем сезоне вернули в еврокубки, а тот испанский арбитр ушел в небытие после скандала.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.09.2020 13:16
    0
    Andre066, 27.09.2020 13:09
    Секрет 95% идиотами легче управлять, хламом,мусором. Я тебе не школьник не шпана, мне не и читать не надо те годы которые прошла юность. Тогда и интернета не было и этих неадекватов комментарий и грязи. И когда Динамо в 90е добыло возможность представлять Украину двумя клубами в конце девяностых киевляни радовались и с интересом наблюдали игры шахтаря в лч. Не было такой ненависти,была конкуренция борьба. Вот такие как Миля Хачериди Срна Кучер начали вносить ненависть нарушая правила игры.
    А я-то думал, что ненависть началась с еженедельных помоев Шахтера и телеканалов его владельца на ДК. А оно вон как - виноваты Хачериди и Милевский, которые посмели отвечать на эти грязевые потоки.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 13:14
    -1
    Oleksandr Kelym, 27.09.2020 13:07
    Великий ГВАРДІОЛА сказав: "головний суддя ЗАВЖДИ ПРАВИЙ !"
    І до цього треба привчати і тренерів і, тим більше, футболістів! Та й журналісти не повинні про це розпатякувати...
    Друже, а ти учорашню гру Брайтон-МЮ(2:3) не дивився??? Це був суддівський нахабний колапс. Як можна було призначати на матч рефа народженця Манчестера, Крістофа Кавану? Цей чм0шник, мало того, що тишком-нишком свистів куди потрібно, так ще при 2-2 на 97-й хв. призначає пенку за гру рукою, над ЯКОЮ м'яч ПРОЛЕТІВ, НЕ ЗМІНИВШИ ТРАЄКТОРІЮ ні на міліметр.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 13:13
    -2
    Denmark1107, 27.09.2020 13:04
    Тоді поїхали, раз ти АЙДІОТ-66, ВСЕ з 90-хх так чудово знаєш.
    Відповідай по темі ШУБИ??? Де, і що відбулося, в якому році і під час чого, напередодні якої гри і турніру???
    Дурка 07,ты меня экзаменировать решил? Иди гуляй. Ты что села? Во времена интернета дураком надо быть чтобы такие вопросы задавать. Гугл в помощь. Время на всякую хамскую бестолочь и тратить несобираюсь.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 13:11
    -5
    А, так у него в клубной карьере динамо значится, правда не одного матча не сыграл.. но динамо в сердце
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 13:09
    -3
    Щас хоть почитаю, кто это вообще такой
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 13:09
    0
    AK_228, 27.09.2020 12:50
    Да ты начитанный
    Секрет 95% идиотами легче управлять, хламом,мусором. Я тебе не школьник не шпана, мне не и читать не надо те годы которые прошла юность. Тогда и интернета не было и этих неадекватов комментарий и грязи. И когда Динамо в 90е добыло возможность представлять Украину двумя клубами в конце девяностых киевляни радовались и с интересом наблюдали игры шахтаря в лч. Не было такой ненависти,была конкуренция борьба. Вот такие как Миля Хачериди Срна Кучер начали вносить ненависть нарушая правила игры.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 27.09.2020 13:07
    0
    Великий ГВАРДІОЛА сказав: "головний суддя ЗАВЖДИ ПРАВИЙ !"
    І до цього треба привчати і тренерів і, тим більше, футболістів! Та й журналісти не повинні про це розпатякувати...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 13:06
    -5
    stopor2016, 27.09.2020 13:02
    Сабо - первое дедо-умалишённое , на Суркисов обиженное. Ты прав , как Кривой Рог.
    Старый выживает как может
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.09.2020 13:05
    -2
    Судя по таким интервью динамо включило ответный рупорт!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 13:04
    0
    Andre066, 27.09.2020 12:45
    Дурка-07 не стройте из себя пуп земли,90е я отлично знаю
    Тоді поїхали, раз ти АЙДІОТ-66, ВСЕ з 90-хх так чудово знаєш.
    Відповідай по темі ШУБИ??? Де, і що відбулося, в якому році і під час чого, напередодні якої гри і турніру???
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.09.2020 13:02
    -7
    Нормальный экс-арбитр такое бы не сказал. А от хапуга которому занесли не много вполне мог!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 13:02
    +3
    AK_228, 27.09.2020 12:59
    Правильно, побольше умалишенных дедов в нашем медио пространстве
    Сабо - первое дедо-умалишённое , на Суркисов обиженное. Ты прав , как Кривой Рог.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 13:01
    0
    alefteev77, 27.09.2020 12:50
    А ты сам посмотри статистику чемпионатов ... за последние 25 лет. Если еще страна в Европе из топ-20 чемпионатов, где чемпионами были только 2 клуба.
    -
    А касательно самой бедной в Европе... смотри отчеты Мирового Банка и ООН.
    Ok... назву, якщо ти мені зараз перерахуєш хоча б 2-3 чемпіонати, окрім Англії, де умовні Твенте і Боавішта брали чемпіонство більше одного разу за останні, як ти сказав, 20 років.
    У нас теж ТРИ чемпіони з того ж 1992-го. А враховуючи договорняки, якщо би їх не було, то УПЛ на ІЗІ могли б виграти і Металіст з Дніпром.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 12:59
    -6
    Bolshoi, 27.09.2020 12:56
    Если все будут молчать, то весь футбол превратится в кротячье гавно. Что и произошло с частью Донбасса. Там эта пбратия имела неограниченную власть.
    Правильно, побольше умалишенных дедов в нашем медио пространстве
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 12:57
    +4
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 12:24
    О, вылезло это никому не нужное обиженное тело со своими бреднями.
    Да-да , Сабо - оно такое.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.09.2020 12:22
    +19
    Он прав . Даже нынешнее Динамо , которое ещё очень далеко от оптимальных кондиций , уже заставило работать маховик пропагандистской машины , Денисова .
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 12:34
    +11
    serge_kr, 27.09.2020 12:29
    Слышно только шубного рупора - Ступара, после каждого матча пытается отмазать своего хозяина, удаление в матчах и левые пенальти
    Да нашествие наркоманов, не говори. Шубе скоро 30 лет,а у Кротов каждые 5 лет ДОПИНГ и дисквалификация
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 27.09.2020 12:26
    +9
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 12:24
    О, вылезло это никому не нужное обиженное тело со своими бреднями.
    Ты никуда и не улазило
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 12:57
    +4
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 12:24
    О, вылезло это никому не нужное обиженное тело со своими бреднями.
    Да-да , Сабо - оно такое.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 27.09.2020 12:56
    +4
    AK_228, 27.09.2020 12:39
    И вылазит Ступар как небольшой противовес
    Если все будут молчать, то весь футбол превратится в кротячье гавно. Что и произошло с частью Донбасса. Там эта пбратия имела неограниченную власть.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 12:52
    +4
    Andre066, 27.09.2020 12:43
    Умник так же знаю взрыв Брагина
    Альо, чупакабра кАзлітонАвякаюча, історія з Брагіним ВІДОМА майже всім. Я тебе, фуфло-метателя, запитую про лайно-тему з ШУБАМИ. Ви, пітеканьропи, не одне десятиліття пи*дякаєте одне й теж, а по суті.., ніхто ситуацію розповісти не може Може тебе і тобі подібним даунітам НАВЧИТИ СЮЖЕТУ ЦІЙ ІСТОРІЇ, та щоб ви йо*ла свої назавжди позатикали????????????????????????
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 13:02
    +3
    AK_228, 27.09.2020 12:59
    Правильно, побольше умалишенных дедов в нашем медио пространстве
    Сабо - первое дедо-умалишённое , на Суркисов обиженное. Ты прав , как Кривой Рог.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.09.2020 12:56
    +3
    Вот из-за того, что кротоканалы не объективны никакого единого пула не будет. Наш футбол должен очиститься от раковой опухоли донецкой и только тогда, можно будет говорить о едином пуле... а пока наш футбол болен раковой опухолью, от которой нужно избавиться а именно от павелок, пeнисовых и прочих собак ахметки.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 12:56
    +3
    AK_228, 27.09.2020 12:39
    И вылазит Ступар как небольшой противовес
    Вылазит у Сабы да у таких продажных как он.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 12:40
    +3
    Andre066, 27.09.2020 12:34
    Да нашествие наркоманов, не говори. Шубе скоро 30 лет,а у Кротов каждые 5 лет ДОПИНГ и дисквалификация
    Айболіт-66, а ти хоч сам ЦЮ напівфуфлячу ІСТОРІЮ з ШУБАМИ досконало знаєш, що триндичиш в унісон зі зграєю обмеженоголових. Знаєш? Ну, тоді хоча б приблизно мені пАвЄдАй, після якої недоподії ця маячня почала задовбувати
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 12:37
    +3
    alefteev77, 27.09.2020 12:25
    Та у нас в чемпионате вообще конкуренции нет.
    С1992 года чемпионами были только Динамо и Шахтер. Два олигархна Ахметов и братья Суркисы держат украинский футбол уже более 25 лет.
    Результаты сборной Украины и наличие 2-3 украинских легионеров в топ-5 чемпионатах - указывает, что общий уровень развития украинского футбола довольно низкий. При этом у нас самая бедная страна Европы с самым низким ВВП на человека, с самой низкой реальной заработной платой.
    Щось я - перепрошую - ніфіга не зрозумів у твоєму висловлюванні По-перше, назви мені справжні кордони Європи і звісно з країнами де. А по-друге, чим ти і на якій підставі повісив ярлик *самаЯбеднаЯ*?
    А ось по-третє, ти щось не туди зиганув стосовно 2-х відвертих лідерів. Ці 2-3 лідери, +;- є наявеість майже кожного чемпіонату Європи від Португалії з Іспанією, до Польщі з Україною. Виключення становить тільки Англія, де час від часу історичні лідери дещо міняють дислокацію турнірки.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.09.2020 13:20
    +1
    Andre066, 27.09.2020 12:34
    Да нашествие наркоманов, не говори. Шубе скоро 30 лет,а у Кротов каждые 5 лет ДОПИНГ и дисквалификация
    Кроты всегда забывают добавить, что дело по шубам закрыли, ДК в следующем сезоне вернули в еврокубки, а тот испанский арбитр ушел в небытие после скандала.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 13:27
    0
    Robert Monroe, 27.09.2020 13:20
    Кроты всегда забывают добавить, что дело по шубам закрыли, ДК в следующем сезоне вернули в еврокубки, а тот испанский арбитр ушел в небытие после скандала.
    Это да дисквалификация меньше чем фред срна и рыбки дисквалификация,а были еще допиг скандалы
    Ссылка
    XoXoTyH
    online
      XoXoTyH, 27.09.2020 13:27
    0
    Да какая разница красная или жёлтая? Все равно было бы удаление. Старые деды сидят и спорят о какой-то фигне
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 13:27
    0
    Andre066, 27.09.2020 13:13
    Дурка 07,ты меня экзаменировать решил? Иди гуляй. Ты что села? Во времена интернета дураком надо быть чтобы такие вопросы задавать. Гугл в помощь. Время на всякую хамскую бестолочь и тратить несобираюсь.
    Хех... ну, ти і ДЕ-БІ-ЛІ-Щеееееееееееееееее Якщо є інтернет, що що ж ти, харя ка-ца-по-гавкаюча, не можеш глянути про "історіюЗшубами"???
    Хмм.., отже орангутанг амебоголовий
    Ти, як і решта абиЩоНаПонтах, навіть і 0,1% тієї історії не знаєте.
    Послухай хоч щось. Це було напередодні гри ЛЧ-1995-96, Динамо-Панатінаікос. Динамівська делегація, до речі, на прохання іспанського рефері, повела того недоумка по хутровим БУТІКАМ, де іспанському, як виявилось, голодранцю ДУЖЕ сподобалась шуба з песця. Тобто, дослівно якщо, то він дуже забажав своїй дружині той виріб. Йому відповіли, що НАВІЩО ТАКА СПЕКОТНА ШУБА для теплої Іспанії??? Реф сказав, та хіба що так, може згодиться кудись для екскурсії. І саме цб шубу йому кур'єр доставив в готельний номер. А воно перелякане фіг зна що подумав, і вякнув цю гнилоту комусь... Ну, і у підсумку виграш 1:0 Динамо анулювали,і виключили з тієї ЛЧ, замінивши ДК клубом Ольборг, котрий поступився ДК у кваліф.раунді.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.09.2020 13:16
    0
    Andre066, 27.09.2020 13:09
    Секрет 95% идиотами легче управлять, хламом,мусором. Я тебе не школьник не шпана, мне не и читать не надо те годы которые прошла юность. Тогда и интернета не было и этих неадекватов комментарий и грязи. И когда Динамо в 90е добыло возможность представлять Украину двумя клубами в конце девяностых киевляни радовались и с интересом наблюдали игры шахтаря в лч. Не было такой ненависти,была конкуренция борьба. Вот такие как Миля Хачериди Срна Кучер начали вносить ненависть нарушая правила игры.
    А я-то думал, что ненависть началась с еженедельных помоев Шахтера и телеканалов его владельца на ДК. А оно вон как - виноваты Хачериди и Милевский, которые посмели отвечать на эти грязевые потоки.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 13:09
    0
    AK_228, 27.09.2020 12:50
    Да ты начитанный
    Секрет 95% идиотами легче управлять, хламом,мусором. Я тебе не школьник не шпана, мне не и читать не надо те годы которые прошла юность. Тогда и интернета не было и этих неадекватов комментарий и грязи. И когда Динамо в 90е добыло возможность представлять Украину двумя клубами в конце девяностых киевляни радовались и с интересом наблюдали игры шахтаря в лч. Не было такой ненависти,была конкуренция борьба. Вот такие как Миля Хачериди Срна Кучер начали вносить ненависть нарушая правила игры.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 27.09.2020 13:07
    0
    Великий ГВАРДІОЛА сказав: "головний суддя ЗАВЖДИ ПРАВИЙ !"
    І до цього треба привчати і тренерів і, тим більше, футболістів! Та й журналісти не повинні про це розпатякувати...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 13:04
    0
    Andre066, 27.09.2020 12:45
    Дурка-07 не стройте из себя пуп земли,90е я отлично знаю
    Тоді поїхали, раз ти АЙДІОТ-66, ВСЕ з 90-хх так чудово знаєш.
    Відповідай по темі ШУБИ??? Де, і що відбулося, в якому році і під час чого, напередодні якої гри і турніру???
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.09.2020 13:01
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    alefteev77, 27.09.2020 12:50
    А ты сам посмотри статистику чемпионатов ... за последние 25 лет. Если еще страна в Европе из топ-20 чемпионатов, где чемпионами были только 2 клуба.
    -
    А касательно самой бедной в Европе... смотри отчеты Мирового Банка и ООН.
    Ok... назву, якщо ти мені зараз перерахуєш хоча б 2-3 чемпіонати, окрім Англії, де умовні Твенте і Боавішта брали чемпіонство більше одного разу за останні, як ти сказав, 20 років.
    У нас теж ТРИ чемпіони з того ж 1992-го. А враховуючи договорняки, якщо би їх не було, то УПЛ на ІЗІ могли б виграти і Металіст з Дніпром.
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