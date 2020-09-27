СТУПАР: «Как только у Шахтера появляется конкуренция, включается рупор»

Вчера «Динамо» в 4-м туре УПЛ разгромило «Минай» со счетом 4:0. Арбитр матча, Виталий Романов, на 15-й минуте назначил пенальти в ворота «Миная» и удалил хавбека Дмитрия Павлиша.

Экс-арбитр Мирослав Ступар считает критику в адрес Романова несправедливой:

«Как только у «Шахтера» в чемпионате появляется конкуренция, включается рупор телеканалов-трансляторов. Обидно, когда комментаторы искусственно подливают масла в огонь, критикуя правильные решения арбитра.

Одиннадцатиметровый на 15-й минуте в ворота «Миная» был очевиден как по духу игры, так и по тексту правил. Красная карточка Павлишу – тоже.

Красная карточка дается тогда, когда игрок фолит, даже не пытаясь сыграть в мяч. Что и произошло. Если бы Павлиш боролся за мяч и в этой борьбе сфолил бы против Супряги, тогда была бы желтая. Романов отсудил хорошо.

Почему же они так подробно не разбирали судейскую работу после матча «Заря» – «Шахтер», когда в ворота горняков Романов не назначил чистый одиннадцатиметровый во втором тайме?».