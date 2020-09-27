Кристалл Х

В поединке 4-го тура Первой лиги Украины по футболу харьковский «Металлист 1925» на выезде одолел херсонский «Кристалл» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кристалл» — «Металлист 1925» — 1:2
Голы: Глывый, 3 — Фрейтас, 66, Калайтан, 72
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Источник — ФК Металлист 1925
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