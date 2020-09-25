Кристалл – Металлист 1925. Где смотреть онлайн матч Первой лиги Украины

В субботу, 26 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Первой лиги, в котором херсонский «Кристалл» будет принимать «Металлист 1925» из Харькова.



Поединок пройдет в Херсоне на стадионе «Кристалл». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.



Встречу в Херсоне можно в прямом эфире посмотреть на ютуб-канале ФК «Кристалл».