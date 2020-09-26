Первая лига. Металлист-1925 и Черноморец вышли в лидеры

По итогам четырех туров Первой лиги две команды набрали по 10 очков и лидируют в чемпионате. Это «Металлист-1925», который обыграл «Кристалл», и «Черноморец», который справился с «Вересом».
Первая лига. 4-й тур.
Кристалл - Металлист-1925 1:2
Голы: Глывый, 3 - Фрейтас, 66, Калайтан, 72
Полесье - Прикарпатье 1:1
Голы: Понедельник, 56 - Барчук, 37
Агробизнес - Альянс 2:1
Голы: Петров, 41, Курило, 85 - Зубков, 70
ВПК-Агро - Горняк-Спорт 0:3
Голы: Батюшин, 35, Мурза, Твердохлиб, 81
Черноморец - Верес 1:0
Гол: Мартыненко, 48
Кремень - Оболонь 1:0
Гол: Сорокин, 6
Нива - Авангард 1:1
Голы: Волохатый, 7 - Сеницький, 35
Источник — Sport.ua
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