Первая лига. Металлист-1925 и Черноморец вышли в лидеры

По итогам четырех туров Первой лиги две команды набрали по 10 очков и лидируют в чемпионате. Это «Металлист-1925», который обыграл «Кристалл», и «Черноморец», который справился с «Вересом».

Первая лига. 4-й тур.

Кристалл - Металлист-1925 1:2

Голы: Глывый, 3 - Фрейтас, 66, Калайтан, 72

Полесье - Прикарпатье 1:1

Голы: Понедельник, 56 - Барчук, 37

Агробизнес - Альянс 2:1

Голы: Петров, 41, Курило, 85 - Зубков, 70

ВПК-Агро - Горняк-Спорт 0:3

Голы: Батюшин, 35, Мурза, Твердохлиб, 81

Черноморец - Верес 1:0

Гол: Мартыненко, 48

Кремень - Оболонь 1:0

Гол: Сорокин, 6

Нива - Авангард 1:1

Голы: Волохатый, 7 - Сеницький, 35

Таблица