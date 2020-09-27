Виктор ВАЦКО: «Кобин не прав. Красная Павлишу — железобетонная»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о словах главного тренера «Миная» Василия Кобина, который раскритиковал судейство в матче 4-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:4).
«Эмоции тренера сразу после матча — это нормально. Но Кобин не прав. Красная Павлишу — железобетонная. Есть правила. И это однозначный так называемый «фол последней надежды». Не суть важно — в штрафной или нет», — написал Вацко.
На 14-й минуте матча за фол последней надежды был удален футболист «Миная» Дмитрий Павлиш.
Источник — Twitter
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