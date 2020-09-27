Виктор ВАЦКО: «Кобин не прав. Красная Павлишу — железобетонная»

Специалист считает, что защитник «Миная» совершил «фол последней надежды» в матче с «Динамо»

  • 27.09.2020 09:33
  • 2649 просмотров
  • 5 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Кобин не прав. Красная Павлишу — железобетонная»
© Футбол 1/2/3. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о словах главного тренера «Миная» Василия Кобина, который раскритиковал судейство в матче 4-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:4).

«Эмоции тренера сразу после матча — это нормально. Но Кобин не прав. Красная Павлишу — железобетонная. Есть правила. И это однозначный так называемый «фол последней надежды». Не суть важно — в штрафной или нет», — написал Вацко.

На 14-й минуте матча за фол последней надежды был удален футболист «Миная» Дмитрий Павлиш.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 27.09.2020 10:20
    0
    ZAKARPATFAN, 27.09.2020 10:02
    Может да, а может нет. Только Бог знает как оно на самом деле.
    Да ты сектант
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 27.09.2020 10:04
    0
    Нормальні люди на Футболахпрацювати довго не зможуть, от приклад.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.09.2020 10:02
    -1
    Может да, а может нет. Только Бог знает как оно на самом деле.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 09:40
    +1
    И это Вацко слова, два три сезона критиковал Динамо!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 09:36
    +2
    Докатились, что хейтерастам Динамо уже такие очевидные вещи приходится разжевывать, лол.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 09:36
    +2
    Докатились, что хейтерастам Динамо уже такие очевидные вещи приходится разжевывать, лол.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 09:40
    +1
    И это Вацко слова, два три сезона критиковал Динамо!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 27.09.2020 10:20
    0
    ZAKARPATFAN, 27.09.2020 10:02
    Может да, а может нет. Только Бог знает как оно на самом деле.
    Да ты сектант
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 27.09.2020 10:04
    0
    Нормальні люди на Футболахпрацювати довго не зможуть, от приклад.
    Ссылка
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