Франков заявил, что Кобин не понимает правил футбола

Специалист раскритиковал главного тренера «Миная» за реакцию на удаление Павлиша

  • 27.09.2020 08:14
  • 1963 просмотра
  • 4 комментария
Франков заявил, что Кобин не понимает правил футбола
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о реакции главного тренера «Миная» Василия Кобин на удаление футболиста своей команды Дмитрия Павлиша на 14-й минуте матча 4-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:4).

«Василий Кобин: «Эпизод на удаление не тянул. Можно было дать вторую желтую, но не сразу красную, момент спорный. Больше не было, как было. Оценивать судейство нет смысла, человек просто не умеет судить».

Вынужден повторить свою реплику, написанную еще по ходу матча.

На всякий случай — об удалении минайца Павлиша. Сознательный фол, никакого даже намека на игру в мяч, лишение явной голевой возможности — поэтому прямая красная, никаких вторых желтых. Все очевидно, так что если кто-то начал где-то бухтеть о недопустимости тройного наказания, то он глубоко не прав.

Как знал. И вот ведь что обидно: главный тренер целой команды Премьер-лиги может ничего не понимать в коронавирусе и медицине, но как быть с правилами футбола?!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.09.2020 08:56
    0
    По совокупности удалений в трех играх ДК подряд, вполне можно их критиковать, за что Васе спасибо.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.09.2020 08:42
    -1
    Ладно, Васе простительно после такого поражения на эмоциях что-то сморозил, но на Геббельс ТВ Сабо смотрит повторы и несет такую- же хрень.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 08:41
    0
    Все верно в этот раз Франков сказал.
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    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 08:30
    -2
    Вася понимает в справедливости.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.09.2020 08:56
    0
    По совокупности удалений в трех играх ДК подряд, вполне можно их критиковать, за что Васе спасибо.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 08:41
    0
    Все верно в этот раз Франков сказал.
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