Франков заявил, что Кобин не понимает правил футбола

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о реакции главного тренера «Миная» Василия Кобин на удаление футболиста своей команды Дмитрия Павлиша на 14-й минуте матча 4-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:4).

«Василий Кобин: «Эпизод на удаление не тянул. Можно было дать вторую желтую, но не сразу красную, момент спорный. Больше не было, как было. Оценивать судейство нет смысла, человек просто не умеет судить».

Вынужден повторить свою реплику, написанную еще по ходу матча.

На всякий случай — об удалении минайца Павлиша. Сознательный фол, никакого даже намека на игру в мяч, лишение явной голевой возможности — поэтому прямая красная, никаких вторых желтых. Все очевидно, так что если кто-то начал где-то бухтеть о недопустимости тройного наказания, то он глубоко не прав.

Как знал. И вот ведь что обидно: главный тренер целой команды Премьер-лиги может ничего не понимать в коронавирусе и медицине, но как быть с правилами футбола?!», — написал Франков.