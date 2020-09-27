Новой команде не помог. Филиппов дебютировал в чемпионате Бельгии

В поединке 7-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» обыграл «Сент-Трюйден» со счетом 2:0.
В составе гостей дебютировал форвард Александр Филиппов, который перебрался в Бельгию из черниговской «Десны». Украинец появился на поле после выхода на замену на 66-й минуте, когда его команда уже пропустила два мяча.
Отметим, что весь матч на скамейке запасных «Мехелена» просидел украинец Марьян Швед.
После семи встреч «Сент-Трюйден» находится на 16-м месте в турнирной таблице.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.