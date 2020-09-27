7-й тур
Мехелен
2:0
Сент-Трюйден
26.09.2020, FT

Новой команде не помог. Филиппов дебютировал в чемпионате Бельгии

Форвард «Сент-Трюйдена» вышел на замену

  • 27.09.2020 04:29
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Новой команде не помог. Филиппов дебютировал в чемпионате Бельгии
© ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

В поединке 7-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» обыграл «Сент-Трюйден» со счетом 2:0.

В составе гостей дебютировал форвард Александр Филиппов, который перебрался в Бельгию из черниговской «Десны». Украинец появился на поле после выхода на замену на 66-й минуте, когда его команда уже пропустила два мяча.

Отметим, что весь матч на скамейке запасных «Мехелена» просидел украинец Марьян Швед.

После семи встреч «Сент-Трюйден» находится на 16-м месте в турнирной таблице.

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Источник — Sport.ua

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