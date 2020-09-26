Дуэль на скамейке запасных. Швед и Филиппов сидят в запасе

В 7-м туре чемпионате Бельгии Мехелен на своем поле принимает Сент-Трюйден. В составе обеих команд играет украинцы, но они начали матч на скамейке запасных.
Марьян Швед в составе Мехелена уже выходил на замену, а вот для Александра Филиппова это первая игра в чемпионате Бельгии, после перехода из черниговской Десны.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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