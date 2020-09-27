Сергей КОВАЛЕЦ: «Если бы забили до перерыва – играть было бы легче»

Главный тренер «Черноморца» Сергей Ковалец прокомментировал победную для своей команды игру с «Вересом» (1:0).
«Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям погибших во вчерашней катастрофе. Относительно игры - это была хорошая игра. В первом тайме мы имели три хороших момента. Если бы забили до перерыва – играть было бы легче. Прежде всего - в психологическом плане. Сегодня мы имели прекрасную поддержку болельщиков. Поздравляю болельщиков с хорошей игрой».
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