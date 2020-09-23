ВИДЕО. Черноморец готовится к матчу с Вересом

«Черноморец» продолжает подготовку к очередному матчу Первой лиги Украины. В субботу, 26-го сентября, «моряки» сыграют в Одессе с «Вересом» (Ровно).
В среду «Черноморец» провел утреннюю тренировку, после которой футболисты, тренеры и персонал прошли плановое ПЦР-тестирование на коронавирус.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.