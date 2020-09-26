У Гента все плохо. Перед Динамо команда проиграла новичку сезона

Команда пропустила три гола

  • 26.09.2020 23:43
  • 1547 просмотров
  • 1 комментарий
У Гента все плохо. Перед Динамо команда проиграла новичку сезона
© twitter.com/kaagent

В матче чемпионата Бельгии «Гент» на своем поле играл против новичка сезона «Ауд-Хеверле» и уступил 2:3.

Гости выигрывали 3:0, а во втором тайме «Гент» получил два пенальти за три минуты. Команда их реализовала, но сделать камбэк не успела.

Украинский форвард Роман Яремчук, получивший травму в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Динамо», на поле не вышел. Игорь Пластун и Роман Безус вышли в основе.

Матч «Динамо» - «Гент» состоится 29-го сентября.

Гент - Ауд-Хеверле 2:3
Голы: Дорш, 71 (с пен), Клейденст, 74 (с пен) - Совах, 41, 48, Мартенс, 44

Гент: Реф, Монтес (Ботака, 84), Пластун, Арслангич, Мохаммади, Овусу, Дорш, Клейденст, Букари, Безус (Депотр, 52), Ньянгбо (Мбайо, 64)

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 00:09
    -2
    Окрім Япемчука, з основи Гента були відсутні капітан Кумс і №8Оджіджа-Офое. Травми?
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